24.6 C
Mogadishu
Saturday, August 30, 2025
Wararka

DF oo la yaaban sababta mucaaradku uga aamuseen doorashada Firdhiye iyo Abwaan

By Zahra Axmed Gacal
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Muqdisho (Caasimada Online) – Mucaaradka ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan doorashadii maanta ka dhacday magaalada Laascaanood, halkaas oo lagu doortay Madaxweyne iyo Madaxweyne ku xigeen rasmi ah, taasi oo maamulka Waqooyi Bari ka dhigeysa mid dhameystiran oo ka baxay kumeel gaarkii.

Shariif, Kheyre, Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo guud ahaan xubnaha Madasha Samatabixinta ayaan wax hambalyo ah ka soo saarin guushii Cabdulqaadir Firdhiye iyo Cabdirashiid Abwaan oo maanta lagu doortay Laascaanood, kuwaas oo la aaminsan yahay inay taabacsan yihiin dowladda federaalka.

Madaxda dalka oo Madaxweyne Xasan Sheekh uu ugu horeeyo ayaa hambalyo u diray madaxda ku guuleysatay hoggaaminta dowlad goboleedka cusub Waqooyi Bari Soomaaliya, halka mucaaradku ay ka aamuseen.

Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya, Axmed Macalin Fiqi, ayaa qoraal ka soo saaray aamusnaanta mucaaradka, isagoo dhowr su’aalood hordhigay xubnaha Madasha Samatabixinta.

“Madashii Canbaarta iyo Cambaaraynta isku ciriiri jirtay Maxaa u diiday in ay u soo hambalyeeyaan Dawlad Goboleedka cusub ee madaxdooda doortay?” Ayuu yiri Wasiir Fiqi.

Wuxuu intaas ku sii daray, “Mise hawshoodu waa cambaar iyo catow oo kaliya !? Mid baa igu yiri biilkaa la iska jaranayaa haddii la galo waxaan la isku ogeyn! Ma fahmin.”

Wasiirka Gaashaandhigga, ayaa sheegay in Dalku uu horay u soconayo, isla markaana dowlad goboleedka Waqooyi Bari uu yahay ‘faa’ido weyn oo qaranka u soo korortay.’

Madaxweyne Furdhiye iyo ku xigeenkiisa Cabdirashiid Abwaan ayaa ku saaxiibay qadiyadda maamulkaas curdunka ah kala dhaxeysa maamullada Puntland iyo Somaliland oo jiritaankooda aan ogoleyn, waxayna ku soo baxeen iskaashi ay sameeyeen, iyo taageero ay ka heleen dowladda federaalka oo raali ka aheyd inay guuleystaan.

 

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Faah-faahinta hordhaca ah qarax ka dhacay isgoyska Ceelgaabta ee Muqdisho
Zahra Axmed Gacalhttp://www.caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved