Xog: DF oo Muqdisho ku xirtay masuul qabtay kulan yaab leh oo lagu taageeray Axmed Madoobe

By Zahra Axmed Gacal

Muqdisho (Caasimada Online) – Dowladda Soomaaliya ayaa galabta xabsiga dhigtay maamulaha Hotel Maka Al-mukarama, kadib markii hotelkiisa lagu qabtay shir lagu taageeray doorashadii Axmed Madoobe, isla markaana uu xog marin habaabin ah siiyey dowladda.

Sida ay Caasimada Online u sheegeen ilo wareedyo dhanka ammaanka ah, dowladda ayaa heshay xogta shirkaas inta uusan ka dhicin hotelka, markii la weydiiyey maamulaha Hotelka, wuxuu dowladda u sheegay in shirkaasi uu yahay mid nabadeed oo siyaasadda uusan quseyn.

Goor dambe oo galabta ah ayaa la sheegay in dowladu ogaatay in shirkaasi uu yahay mid lagu taageeray Axmed Madoobe oo maalmo ka hor doorasho ay dowladdu diiday Kismaayo ku qabsaday, waxaana la qaaday tallabo deg deg ah.

Waxaa lasoo xiray maamulihii hotel Maka Al-mukarama, waxaana loo heystaa labo eedeymood oo kala ah: 1-in hotelka lagu qabtay kulan lagu taageeray doorasho aysan aqoosaneyn dowladdu oo qiyaano qaran ay u aqoonsatay, 2-iyo in dowladda uu xog qaldan siiyey oo shirkaas uu u sheegay in wax siyaasad ku saabsan aan looga hadleynin.

Xubnaha dhanka ammaanka ah ee noo waramay waxay sheegeen in maamulaha Hotelka uu sheegay in Hotelka uu ka dhici doono shir kale oo looga soo hor jeedo Axmed Madoobe, balse kan lagu xiray wuxuu ku tilmaamay mid aayo ka tashi ah, balse waxaa markii dambe la ogaaday in meesha Axmed Madoobe lagu taageerayo.

Dowladda ayaa warbaahinta ka joojisay inay baahiso codadka odayaashii hadlay ee kulankaas ku taageeray Axmed Madoobe, waxaana jira warar sheegaya in odayaasha qaarna la xiray.

Dowladda Soomaaliya ayaa wacad ku martay inay soo afjareyso Axmed Madoobe, waxaana loo jaray waaran soo qabasho ah, iyadoo taliyaha booliska loo xil-saaray soo qabashadiisa.

Sidoo kale, dowladdu waxay qaaday tallaabo ciidan, waxaana maalin kasta ciidamadii Axmed Madoobe isku difaacayey ku socota diiwaan gelin, waxayna si iskood ah ugu biirayaan ciidanka xoogga.

Dowladda ayaa sal-dhigatay deegaanka Raaskambooni, halkaas oo lagu diiwaan geliyo ciidamadii Jubbaland ee Axmed Madoobe ka goosanaya, halka Axmed Madoobe iyo xubnihii taabacsanaa ay ku go’doonsan yihiin magaalada Kismaayo.