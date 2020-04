DF Somalia oo laga dalbaday inay isbitaalka Martiini si deg-deg ah u qalabeyso

Muqdisho (Caasimada Online) – War-saxaafadeed ka soo baxay ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed ayaa waxaa looga hadlay xaaladda dalka, gaar ahaan cudurka COVID19.

Ugu horreyn ururka ayaa walaac ka muujiyey faafitaanka cudurka, kadib markii shalay wasaaradda caafimaadka ay shaacisay kiisaskii ugu badnaa ee xanuunkaasi.

Sidoo kale uruka dhaqaatiirka Soomaaliyeed ayaa tilmaamay in dadka laga helay cudurka Coronavirus ay ka mid yihiin shaqaalaha wasaaradda caafimadka, taas oo kor u qaadeysa walaaca laga qabo cudurka COVID-19 oo fara ba’an ku haya caalamka.

Ururka dhaqaatiirka Soomaaliyeed ayaa sidoo kale dalbaday in si deg-deg ah loo qalabeeyo isbitaalka Martiini, loona diyaariyo shaqaale caafimaad, kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in xaalad halis ah iyo daryeel la’aan ay ka jirto isbitaalkaasi.

“In Si deg deg ah loo qalabeeyo isbitaalka (De-mertino Hospital) loona dhameystiro wax yaabaaha asaasiga ah ee isbitaal looga baahanyahay sidoo kalane si deg deg ah loo diyaariyo shaqaalihii caafimaad ee ka shaqeyn lahaa loona dhameystiro dhamaan waxyaabaha laga maarmaanka u ah oo ey ku shaqeyn lahaayeen sida qalabka PPE, N95, FACE MASK, GLOVES iyo wixii kale oo ey u baahdaan”ayay ku taliyeen Dhaqaatiirtu

Ugu damgeyn waxay ku baaqeen in loo midoobo la dagaalanka cudurkaan, lana helo siyaasad mideysan, si looga hortago faafistiisa.

“In lahelo siyaasad midaysan loogana hortagayo xaaladda Xanuunka COVID-19 ayna hormuud ka noqdaan kaadiriinta Caafimaadka Dalka maadaama ey yihiin dadkii u lahaa aqoonta iyo khibradda labadaba”.

Halkaan ka aqri Talooyinka Ururka Dhaqaatiirta Soomaaliyeed.

KU: MADAXWEYNAHA DOWLADDA FADARAALKA SOMAALIYA

KU: RAYSULWASARAHA DOWLADDA FADARAALKA SOMAALIYA

OG: WASIIRKA WASARADA CAAFIMAADKA IYO DARYEELKA BULSHADA DFS

UJEEDO: TALO-SOOJEEDIN MUHIIM AH OO KU WAJAHAN CUDURKA COVID-19

Ururka Dhakhaatiirta Soomaaliyeed wuxuu walwal badan ka muujinayaa xaalada cudurka COVID19 ee dalka Soomaaliya, gaar ahaan maalmihii ugu danbeeyay oo ey soo bateen bukaanada laga

helay xanuunka eyna kana mid noqdeen shaqaalaha wasaarada caafimadka, sidoo kalena ee

bukaanadii ugu horeeyay ee u dhinteen Xanuunka ayna Wasaarada Caafimadka Soomaaliya ku

dhawaaqday in ay billaabatay in xanuunku ku faafay Bulshada Dhexdeed ( Community

Transmission) taa oo ey ka dhalan karto in ay aad u bataan bukaanada uu soo ridanayo xanuunka

COVID-19 maalmaaha soo socdo. Sidaas darted ururka dhkhaatiirta somaliyeed waxuu u soo

jeedinayaa dhamaan Madaxda Qaranka sida Madaxweynaha, Raiswasaaraha, Wasiirka Caafimadka

Soomaaliya iyo qof walba oo qeyb ka ah howlaha looga hortagayo Xanuunka COVID-19

talooyinka soo socda:

1. In Si deg deg ah loo qalabeeyo isbitaalka (De-mertino Hospital) loona dhameystiro wax

yaabaaha asaasiga ah ee isbitaal looga baahanyahay sidoo kalane si deg deg ah loo diyaariyo

shaqaalihii caafimaad ee ka shaqeyn lahaa loona dhameystiro dhamaan waxyaabaha laga

maarmaanka u ah oo ey ku shaqeyn lahaayeen sida qalabka PPE, N95, FACE MASK, GLOVES

iyo wixii kale oo ey u baahdaan. Ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed wuxuu diyaar u yahay inuu

ku taageero Aqoon, Farsamo ,Hogaamin,iyo wixii kale loo baahanyahay.

Date: 13-04-2020

Mogadishu- Somalia

نقـابة أطبـــــــاء

الص

ــــومال

مقديشوا ـ ال صومال

URURKA DHAKHAATIIRTA SOOMAALIYEED

Ref: GCCSMA04012020

Address: KPP, Wadnaha Street, Hodan District, Mogadishu-Somalia/www.sma.org.so/

E-mail:-info@sma.org, Tell: +252617002850, +252615334486, Mobile: +252615968488

2. Ururka Dhakhaatiirta Soomaaliyeed wuxuu madaxda qaranka u soo jeedinayaa, maadaama uu

bilawday in uu xanuunku ku faafo bulshada dhexdeeda bukaanada uu soo ridanayana ay aad u

badan doonaan sida la filayo ayna adkaan doonto in hal isbitaal lagu daweeyo in dhamaan

isbitaalada leh adeega Oxygenka iyo ICU ga ( Centralized Oxygen and ICU) in laga dhigo

Xarumaha sida gaarka ah loogu daaweeyo Xanuunka COVID-19. Xarumahaas waxaa ka mid ah

Isbitaalada ( Ex-Digfer Hospital, Yerdemeli Hospital, Ex-Deva Hospital, Sheikh-Zayid

Hospital).Ururka Dhakhaatiirta Soomaaliyeed wuxuu diyaar u yahay in uu ka qeyb qaato ka

shaqeysiinta, Hagida iyo la socodka dhamaan howlaha isbitaaladaa ee qabanayaan.

3. Ururka Dhakhaatiirta Soomaaliyeed wuxuu madaxda qaranka u sheegaya in ay dayacan yihiin

Shaqaalihi Caafimaadka Dalka kuwa ka shaqeeya isbitaalada dawladda iyo isbitaalada gaarka

looleeyahayba ayna qatarta ugu badan ugu jiran in uu ku dhaco xanuunka maadaama ay taagan

yihiin aaga hore la dagaalanka Xanuunka COVID-19 ayna xarumahaas imaanayaan bukaano

badan oo leh calaamadaha xanuunka. Ururka dhakhaatiirta somaliyeed wuxuu ku talinayaa in

loo helo qalabka ay xirfadleyda caafimaadku isaga ilaaliyaan COVID-19 sida PPE, N95

Facemask. Haddii qalabkaas la waayo waxaa dhaceyso in shaqaalaha caafimadku Qatar galaan

ama shaqadi ay bulshada u hayeen adkaaneyso in ey sii wadaan.

4. Culays ayaa ka jira soo referr garaynta bukaanada looga shakiyay xanuun ka Covid-19 ee lagu

arko xarumaha caafimaadka, sida ka jawaabista taleefonada xarunta soo wicidda, si fudud u

helidda Ambulance qaadda bukaanka sidaa si lamida in lakordhiyo xarumaha baaritaanka

cudurka. Ururka Dhakhaatiirta Somaliyeed wuxuu soo jedinayaa in la xoojiyo wadashaqaynta

xarumaha lagula tacaalayo COVID-19 iyo Isbitaalada laga soo diro bukaanada.

5. Ururka Dhakhaatiirta Soomaliyeed wuxuu soo jeedinayaa in lahelo siyaasad midaysan loogana

hortagayo xaaladda Xanuunka COVID-19 eyna hormuud ka noqdaan kaadiriinta Caafimaadka

Dalka maadaama ey yihiin dadkii u lahaa aqoonta iyo khibradda labadaba.

Waxaan allah ka baryeynaa in uu umada soomaaliyeed meel walbo oo ey joogaan uu ka badbaadiyo

halista Cudurka COVID-19

Dhamaad