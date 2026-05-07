DF Soomaaliya oo la sheegay inay guryo u dhiseyso barakacayaasha

Muqdisho (Caasimada Online) – Wasiirkii hore ee Batroolka Soomaaliya, ahna Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya Cabdirisaaq Maxamed Cumar oo ka hadlay soo celinta dhulalka danta guud ee ku yaalla gudaha magaalada Muqdisho ayaa sheegay in hadda la bilaabay in laga faa’iideysto.
Cabdirisaaq Cumar Maxamed ayaa shaaciyay in dhulalka dib loola wareegay qaarkood la siiyay dad shacab ah oo loo sharciyeeyay, si ay uga faa’iideystaan, halka kuwa kalena dib loogu celiyay wasaaradihii iyo xarumihii horay u lahaa.
Sidoo kale, wuxuu intaas ku daray in haatan uu socdo qorshe ay dowladdu ku dhiseyso 10 kun oo guri oo loogu talagalay dadka barakacayaasha ah, sida uu hadalka u dhigay.
“Dhul dowladda ka maqnaa 30 sano ayaa lasoo celiyay qaar waxaa la siiyay qof kasta oo raba inuu sharciyeysto, hadda dowladda wxay dhiseysaa 10 kun oo guri oo loogu talagalay barakacayaasha,” ayuu yiri Cabdirisaaq Cumar.
Hadalkan ayaa kusoo aadayo, iyadoo haatan ay taagan tahay xiisad culus oo ka dhalatay dhulalka danta guud ee ku yaalla caasimada, maadaama dadkii ugu badnaa laga barakiciyey, kuwaas oo aan haysan meel kale oo ay deegaansadaan.
Arrintan ayaa sidoo kale keentay in meelaha qaar uu ka dhaco gacan ka hadal, waxaana ugu dambeeyay dagaalkii xalay ka dhacay xaafadda Warlaliska ee degmada Dayniile, halkaas oo ay isku fara saareen ciidamada dowladda iyo maleeshiyaad hubeysan oo deegaanka ah oo diidan in laga barakiyo dhulkaasi.