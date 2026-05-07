Khasaaraha ka dhashay dagaalka Dayniile oo sii kordhay iyo xaaladda oo…

Muqdisho (Caasimada Online) – Xaaladda guud ee degmada Dayniile ayaa weli kacsan, kadib markii xalay uu ka dhacay dagaal culus oo u dhexeeyay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda iyo maleeshiyaad deegaanka oo hubeysan.
Dagaalka ayaa si gaar ah uga dhacay xaafadda Warlaliska, waxaana lasoo warinayaa in uu sii kordhayo khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ee ka dhashay dagaalka.
Inta la xaqiijiyay waxaa iska hor imaadkan ku dhintay afar wiil oo kamid ah dadka deegaanka, waxaan ku jiro Musamil Yuusuf cusmaan oo 3 sano jir ahaa, sida ay innoo sheegeen ilo dadka deegaanka ah oo lagu kalsoonaan karo.
Sidoo kale, waxaa lasoo wariyay in khasaare uu gaaray dhanka ciidamada, waxaana dagaalka lagu dilay 4 askari, sida ay ogaatay Caasimada Online.
Wararka ayaa intaas kusii daraya in weli ay socdaan dhaq-dhaqaaqyo iska soo horjeedo oo ay wadaan labada dhinac, taas oo iyana abuurtay cabsi ku aadan in dagaalka uu sii socdo, maadaama ay hub uruursi wadaan labada dhinacba.
Dhanka kale, shacabka ku dhaqan xaafadda Warlaliska ee degmada Dayniile ayaa intoobada isaga barakacay guryahooda, si ay uga fogaadaan waxyeello kasoo gaarta dagaalka socda.
Xiisadan oo soo noq-noqotay ayaa salka ku haysa howlaha banaynta dhulka danta guud ee dowladda federaalka Soomaaliya ka waddo caasimadda, waxaana indhowaanahan Dayniile ka taagnaa buuq xooggan oo gaaray illaa ay soo farogeliyeen xubnaha mucaaradka oo garab istaag u muujiyay shacabka.
Si kastaba, Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa meelo badan oo kamid ah caasimada waxay ka sameysay burburin iyada oo maalmihii ugu dambeeyay cagta marisay xaafado dhowr ah ka tirsan degmooyinka gobolka Banaadir.