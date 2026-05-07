Xasan Cali Kheyre oo ku eedeeyay madaxweyne Xasan inuu weerar ku qaaday Dayniile

Muqdisho (Caasimada Online) – Musharrax madaxweyne Xasan Cali Kheyre ayaa ku eedeeyay Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu weerar ku qaaday degmada Dayniile, halkaas oo saacadihii u dambeeyay ay dowladdu geysay ciidamo tiro badan, kuwaas oo qeyb ka ah sugidda amniga howlgal burburin ah.
Xasan Cali Kheyre ayaa maamulka iyo dowladda Madaxweyne Xasan Sheekh ugu yeeray talis arxan-daran oo ku jira maalmihiisii ugu dambeeyay, isaga oo ku eedeeyay inuu ku mashquulsan yahay xaalufinta dalka iyo boobka hantida qaranka.
“Waxaa ayaan-darro iyo musiibo qaran ah in dowladda Madaxweyne Xasan Sheekh ay weerareyso shacabka, si ay uga barakiciso guryahooda, ciidankii qarankana ugu adeegsato dhul-boobka, barakicinta iyo gumaadka shacabka,” ayuu Kheyre ku yiri qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook.
Xasan Cali Kheyre ayaa sidoo kale uga digay ciidamada ammaanka inay ka qeyb qaataan waxa uu ku sheegay boobka dhulka shacabka, gumaadka dadweynaha, barakicinta dadka danyarta ah iyo fulinta damaca gurracan ee Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, sida uu ku sheegay qoraalkiisa.
Sidoo kale, Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Shariif Sheekh Axmed, ahna hoggaamiyaha Madasha Samatabixinta Soomaaliyeed ayaa dhacdadan ku tilmaamay fal dambiyeed u baahan in la iskula xisaabtamo.
“Waxaa Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaadka yahay Xasan Sheekh Maxamuud aan xusuusinayaa in la soo gaaray marxalad halis ah oo ay tahay inuu ka waantoobo ku takrifalka awoodda dowladda iyo boobka hantida ummadda,” ayuu Shariif ku yiri war-saxaafadeed uu soo saaray.
Degmada Dayniile ayaa saacadihii u dambeeyay laga dareemayay xiisad ka dhalatay qorshe ay dowladdu ku burburineyso goobo dan guud ah oo ay deggenaayeen dad shacab ah. Dowladda ayaa dadkaas ugu baaqday inay ka guuraan goobahaas, balse way ka soo horjeesteen, taas oo keentay in ciidamo fara badan la geeyo xaafadaha Warlaliska iyo goobo kale.
Iska hor-imaadka xalay ka dhacay Deyniile ayaa waxaa ka dhashay khasaare kala duwan, kaas oo illaa hadda aan si rasmi ah loo xaqiijin.