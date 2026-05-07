Madaxweyne Xasan Sheekh oo farriin muhiim ah gaarsiiyay Ibrahim Traoré + Sawirro

By Jamaal Maxamed
Muqdisho (Caasimada Online) – Wasiirka amniga gudaha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil (Fartaag) oo la kulmay madaxweynaha dalka Burkina Faso Kabtan Ibrahim Traoré ayaa gaarsiiyay farriin muhiim ah oo uu ka siday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.

Fartaag oo haatan booqasho ku  ku jooga Burkina Faso ayaa xalay kulan gaar ah la yeeshay Hoggaamiyaha guud ee Dowladda dalkaas Kabtan Ibrahim Traoré, isaga oo la wadaagay farriin rasmi ah oo uu ka siday Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud.

Wasiirka oo faah-faahiyay booqashadiisa ayaa sheegay in ay qayb ka tahay dadaallada ay Soomaaliya ku xoojinayso iskaashiga caalamiga ah, gaar ahaan dhinacyada amniga iyo la dagaallanka argagixisada.

Sidoo kale, wasiirka ayaa madaxweyne Ibrahim Traoré kala hadlay arrimo xasaasi ah oo ay kamid yihiin la dagaallanka Al-Shabaab iyo la wadaagida Khibradaha ciidan, maadaama ay labada dal wadaagaan caqabadaha argagixisada.

“Labada dowladood Burkina Faso iyo Soomaaliya waxaay wadaagaan caqabado argagixiso, sidaas darteedna ay muhiim tahay in la xoojiyo iskaashiga, gaar ahaan dhinacyada la dagaallanka argagixisada, tababarrada, is-weydaarsiga xogta sirdoonka iyo wada shaqeynta hay’adaha amniga,” ayuu yiri Fartaag.

Kulankan ayaa loo arkaa mid muhiim ah, isla markaana sare u qaadaya xiriirka labada dal, gaar ahaan iskaashigooda la xiriira la dagaallanka argagixisada.

Kabtan Ibrahim Traoré oo ah hoggaamiye dhalinyaro ah oo  awood ku qabsaday xukunka, ayaa ah nin firfircoon oo si weyn saameyntiisa looga dareemay gobolka, wuxuuna marar badan soo hadal qaaday arrimaha Soomaaliya, gaar ahaan fursadaha ka jira oo ay ugu horreeyo khayraadka dabiiciga ah ee uu Alle ku maneystay.

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

