DF Soomaaliya oo soo saartay qodobo cusub oo sii adkeynaya cunaqabateynta…

Muqdisho (Caasimada Online) – Guddiga qaran ee la hortagga lacag dhaqidda iyo la-dagaalanka maalgelinta argagixisada oo maanta kulan miro-dhal ah yeeshay ayaa soo saaray qodobo muhiim ah oo lagu sii adkeynayo cunaqabateynta dhaqaale ee kooxda Al-Shabaab.
Shirkan oo uu guddoomiyay Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya, Biixi Imaan Cige ayaa waxaa diiradda lagu saaray qodobo dhowr ah oo ay ugu muhiimsan tahay sidii loo dardar-galin lahaa curyaaminta maaliyadeed ee kooxaha argagixisada.
Shirka ayaa sidoo kale waxaa goobjoog ka ahaa xubnaha guddiga oo kala ah, Wasaaradda Maaliyadda, Wasaaradda Cadaaladda, Wasaaradda Amniga, Wasaaradda Ganacsiga, Wasaaradda Isgaarsiinta, Bangiga Dhexe, Hay’adda NISA, Xeer-ilaaliyaha Qaran, Hay’adda Warbixinada Maaliyadda iyo Hay’adda Isgaarsiinta Qaranka.
Qodobada ka soo baxay shirkan ayaa u dhignaa sidan:
- In la dhammaystiro nidaamka sharci ee la dagaalanka maalgelinta argagixisada.
- Waxaa la go’aamiyay in la adkeeyo kor joogtaynta hay’adaha warbixinada.
- Waxaa la go’aamiyay samaynta istaraatijiyado qaran oo la dagaalanka lacag dhaqidda iyo maalgelinta.
- Asset recovery agency in la sameeyo, sidoo kale la howlgeliyo hay’ad u qaabilsan arrimahaasi.
- In Hay’adda Isgaarsiinta Qaranka ay qorshe ka keento hannaan diiwaangelinta SIM-ka dadka, kuwa cusub iyo kuwii hore.
- Sidoo kale waxaa FRC laga dhagaystay horumarka laga sameeyay curyaaminta maalgelinta argagixisada iyo wacyigelinta bulshada.
Dowladda Soomaaliya ayaa caddeysay in iyadoo ka duuleysa waajibaadka dastuuriga ah ee ka saaran dhowrista sharciga iyo ilaalinta shacabka Soomaaliyeed, ay ka go’an tahay fulinta qorshayaasha qaran ee ka hortagga lacag dhaqidda iyo la-dagaalanka maalgelinta argagixisada.