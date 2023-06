Dhageyso: Muxuu la-taliyaha madaxweyne Xasan Sheekh ka yiri dagaalka Garoowe?

By Guuleed Muuse

Muqdisho (Caasimada Online) – Dr. Cabdiraxmaan Baadiyow oo ah la-taliyaha arrimaha dastuurka ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hadlay dagaalka xooggan ee maanta ka qarxay magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland.

La-taliye Baadiyow ayaa waxa uu ku baaqay in la joojiyo dagaalka ka socda magaalada Garoowe ee u dhaxeeya ciidamada Puntland iyo ciidan taabacsan siyaasiyiinta mucaaradka.

“Waa wax aad iyo aad looga xumaado in aan maqalno maanta caasimadii Puntland uu dagaal ka dhacayo oo dadkii ka barakacayo, waan ka xumahay in dagaal meeshaas ka dhaco oo Puntland waxay asal u aheyd dowladaha federaalka ah oo waxaa laga sugayay inay meel nabad ah tahay” ayuu yiri Dr. Baadiyow oo VOA la hadlay.

Waxa uu ku baaqay in la joojiyo dagaalka ka socda Garoowe, islamarkaana dhinacyada isku haya halkaasi ay miiska wada-hadalka ku xaliyaan sababta ka dambeysa dagaalka iyo waxyaabaha ay isku hayaan.

“Waxa dhaheyna dagaalka ha la joojiyo oo wada-hadal iyo is afgarad ayaa wax lagu xaliyaa, siyaasad xoog ku timaada oo qori wax lagu maquuniyo waa tii lagu soo baaba’ay oo dhibaato dalka kasoo gaartay dhamaan, marka waa in dagaalka la joojiyo.”

La-taliyaha arrimaha dastuurka ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in doodaha la xariira dastuurka, oo dagaalka Garoowe uu salka ku hayo ay tahay wax laga wada-hadli karo.

“Waa in mashaakilka xoog lagu xalin oo lagu xaliyo wada-hadal iyo isfaham. Waxgaradka reer Puntland oo talo soo jeedinta u sameeyay ee ku baaqay in aan dagaal la galin hadda kahor in warkooda la dhageysto.”

Ugu dambeyntiina waxa uu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uusan hadda wax weyn ka qaban karin waxa ka socda Puntland, ayna tahay inay xukuumadda iyo baarlamaanka maamulkaasi ay si deg deg ah wax uga qabtaan.

“Dowladda federaalka ah waxa ay la qaban karto way la qabaneysa laakiin reer Puntland ayaa la rabaa inay arrintaas ka tashadaan oo xaliyaan,” ayuu yiri Dr. Cabdiraxmaan Baadiyow oo ah la-taliyaha arrimmaha dastuurka ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.