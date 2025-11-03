Faah-faahinta duqeyn culus oo xalay ka dhacday Ceelbaraf

Jowhar (Caasimada Online) – Faah-faahinno dheeraad ah ayaa waxaa laga haleyaa khasaaraha ka dhashay duqeyn culus oo xalay ka dhacday deegaanka Ceelbaraf ee gobolka Shabeellaha Dhexe, halkaas oo ay fariisimo ku leeyihiin maleeshiyaadka Al-Shabaab.
Xogta ayaa sheegeysa in duqeynta si gaar ah loola beegsaday xarumo ay ku sugnaayeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo horay ula wareegay deegaankaasi.
Ilo dadka deegaanka ah ayaa innoo sheegay inay maqleen jugta gantaallada lagu garaacay fariisimaha Al-Shabeeb ee Ceelbaraf, waxaana jiro khasaare dhimasho iyo dhaawac.
Wararka ayaa intaasi kusii daraya in goobaha la duqeeyay ay ku sugnaayeen horjoogayaal sar sare, kuwaas oo qaarkood waxyeelo ay soo gaartay, sida aan xogta ku helnay.
Xaaladda deegaanka ayaa saaka kacsan, waxaana laga dareemayaa saameynta duqeynta ay ka gaysteen diyaaradaha dagaalka ee xalay beegsaday halkaasi.
Dhanka kale, ma jiro wax hadal ah oo kasoo baxay dowladda federaalka iyo saaxibada caalamiga ah oo ku aadan duqeynta xalay ka dhacday halkaas ee lala eegtay Al-Shabaab.
Ceelbaraf ayaa kamid ah magaalooyinka muhiimka ah ee ay dhawaan dib ula wareegeen maleeshiyaadka Khawaarijta, halkaas oo ay ka sameysteen saldhigyo waa wayn.
Weerarkan cirka ah ayaa qayb ka ah howlgallada la doonayao in lagu naafeeyo kooxaha argagixisada ah, waxaana iska kaashanaya dowladda Soomaaliya iyo saaxibadeeda.