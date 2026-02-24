25.7 C
Mogadishu
Tuesday, February 24, 2026
Ra'yigaWararka

Fal-celin ka dhalatay arrin ay maanta sameeyeen Xasan Sheekh iyo gabdhiisa

By Jamaal Maxamed
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Muqdisho (Caasimada Online) – Hadal-heyn xooggan ayaa ka dhalatay soo dhaweyn ay maanta madaxweyne Xasan Sheekh iyo gabadhiisa Jihaan u sameeyeen Marwo Sophie (Duchess of Edinburgh) oo ah xubin sare oo ka tirsan Qoyska Boqortooyada Ingiriiska, taas oo ka dhacday Villa Somalia.

Madaxweynaha iyo Marwo Sophie oo kulan yeeshay ayaa sidoo kale ka wada -halday xoojinta xiriirka soo jireenka laba-geesoodka ah ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Boqortooyada Ingiriiska, sida lagu sheegay qoraal kasoo baxay Villa Somalia.

Inta uu socday kulanka waxaa kale oo si gaar ah diiradda loogu saaray iskaashiga dhinacyada waxbarashada iyo horumarinta bulshada oo muhiim u ah labada dowladood.

Haddaba sidee looga fal-celiyay kulanka iyo soo dhaweynta ay qaybta ka ahayd Jihaad Xasan Sheekh?

Cabdiqani Sabriye: “Qoyska Birmadaha iyo Qoyska Boqortooyada UK oo kulmay waa aragnaa”.

Maxamed Cali: “Asturnaanta iyo qiyamka ka muuqda gabadha madaxweynaha maashaa allah muhiimaddu waa in ay muujiyeen in dalku yahay dal Muslim ah dumarka halkan ka muuqda dhammaantood way asturan yihiin”.

Mahad Carabey: “Xubno ka tirsan qoyska Ingiriiska waa wax lagu qoslo jabter 7”.

Ismaaciil Warsame:  “Gabadhiisa ayaa soo dhaweysay asagiina waa qaabilay 20 ilma adeertiis ahna waa difacayaan oo waxay leeyihiin waa runtaa”.

Axmed Cabdikariin: “Dalkiiba wuxuu noqday meel Xasan Sheekh iyo carruurtiisa iska leeyihiin”.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Tallaabo kale oo loo qaaday dhammaystirka cutubyada harsan ee dastuurka dalka
Jamaal Maxamedhttp://caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved