Tallaabo kale oo loo qaaday dhammaystirka cutubyada harsan ee Dastuurka

Muqdisho (Caasimada Online) – Guddiyada u xilsaaran dib-u-eegista Dastuurka ayaa maanta soo gabagabeeyay afarta cutub ee ugu dambeysay ee Dastuurka, kadib kulan xasaasi ah oo ay ku yeesheen magaalada Muqdisho.
Kulanka oo ka dhacay xarunta Guddiga Madaxabannaan ee Dastuurka ayaa waxaa si wadajir u guddoomiyey guddoomiyaha Guddiga Lasocodka Dastuurka Xildhibaan Hussein Qaasim Yusuf iyo Guddoomiyaha Guddiga Madaxabannaan ee Dastuurka Burhan Aadan Cumar, kuwaas oo soo saaray qodobo xasaasi ah.
Sidoo kale kulanka oo qaatay saacado badan ayey xubnaha labada guddi kaga doodeen dhammaystirka cutubyada harsan ee Dastuurka ee kala ah Cutubka 10aad: Shaqaalaha Rayidka ah; Cutubka 11aad: Nidaamka Maaliyadda Guud; Cutubka 12aad: Difaaca iyo Amniga Qaranka; iyo Cutubka 13aad: Qodobbo Guud iyo sidoo kale xubnaha ayaa ka dooday Ararta uu yeelanayo Dastuurka.
Sida lagu sheegay qoraal ay soo saareen Guddiyada u xilsaaran dib-u-eegista Dastuurka, Cutubyadan ayaa waxaa loo gudbinayaa Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, si ay waajibaadkooda Dastuuriga ah uga gutaan.
Xildhibaannada labada Gole ee BFS, oo maalmahan ku howlanaa doodooda ku aadan wax ka beddalka dastuurka, ayaa soo gabagabeeyay cutubka 9-aad, iyaga oo ka dooday qodobadiisa 130-aad ilaa 154-aad oo muhiim ah.
Si kastaba, Arrintan waxaa si wayn uga soo horjeedo Golaha Mustaqbalka Soomaaliya oo Madaxtooyada ay ku kula tageen wada-hadalladii socday, iyaga oo weli ku adkeysanaya ku shaqeynta Dastuurkii 2012-kii, kaas oo hadda wax badan laga beddalay.
Soomaaliya ayaa haatan taagan isgoys siyaasadeed oo xasaasi ah, iyadoo natiijada kasoo baxda shirka labada dhinac ay go’aamin doonto jihada siyaasadeed ee dalka iyo xallinta khilaafaadka ragaadiyay geeddi-socodka dowlad-dhiska.
Waxaa kale oo jirta xaalad adag oo ka dhalatay abaaraha baahsan ee ka jira qaybo kamid ah dalka, taas oo si xoogan u saameysay dadka iyo duunyadaba.