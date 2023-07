Fanaanaddii caanka aheyd ee diinta Islaamka qaadatay oo geeriyootay (Warbixin)

Dublin (Caasimada Online) – Fanaanaddii caanka aheyd ee Irish-ka, ee markii dambe qaadatay diinta Islaamka, Sinead O’Connor ayaa geeriyootay Arbacadii, waxaa sidaas ku warramay warbaahinta Ireland.

War-saxaafadeed ay soo saareen qoyskeeda, oo ay baahisay warbaahinta dowladda Ireland ee RTE ayey ku yiraahdeen “Waxaan annaga oo aad uga murugsan ku dhowaaqeynaa geerida Sinead. Qoyskeeda iyo saaxiibadeeda aad ayey u murugsan yihiin, waxaana xilligan adag codsaneynaa ilaalinta xogteena gaarka ah.”

Qoyskeeda ma aysan shaacin sababta dhimashadeeda. Waxa ay aheyd 56 jir.

Bishii October 2018, Sinead ayaa ku dhowaaqday inay qaadatay diinta Islaamka. “Waxaan ku faraxsanahay inaan noqday Muslim,” ayey tiri.

Waxay sheegtay in go’aankeedu ahaa “mid dabiici ah oo uu gaaray qof caqli leh ,” waxayna baahisay xilligaas muuqaal ayada oo aadameysa. Waxay kadib qaadatay magaca Shuhada’ Sadaqat.

Sinead O’Connor oo ku dhalatay Dublin ayaa soo saaraty 10 album oo ay ka mid yihiin “I Do Not Want What I Haven’t Got” iyo “I’m not Bossy, I’m the Boss

Madaxweynaha Ireland Michael Higgins ayaa sheegay in Ireland ay waysay “mid ka mid ah heesayaashii iyo curiyayaashii ugu weynaa ee soo mara sanadihii dhowaa.”

Waxa uu ku ammaanay “Cabsi la’aanta ay ugu hiilisay arrimaha muhiimka ah ee ay ku soo jiidatay dareenka dadweynaha, iyada oo aan eegin sida loo dhibsaday runta.”

O’Connor waxay ifka kaga tagtay saddex caruur ah, waxaana la sheegay inay ku nooleyd oo ay waqtigeeda u kala qaybin jirtay Ireland iyo Britain ka hor dhimashadeeda.