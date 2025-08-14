Farmaajo, Shariif, Kheyre iyo Rooble oo si adag uga hadlay dagaalka Tarabuunka

Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynayaashii hore ee dalka iyo Ra’iisul Wasaarayaashii hore ayaa si adag uga hadlay dagaalkii maanta ka dhacay xaafadda Tarabuunka, kaasi oo u dhaxeeyay ciidamada amniga iyo shacab hubeysan oo ka gadooday dhulka sida qasabka ah dowladda ku baneynayso.
Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Shariif Sheekh Axmed, Xasan Cali Kheyre iyo Maxamed Xuseen Rooble ayaa si gooni-gooni ah uga horyimida in dowladdu awood ciidan u adeegsato shacabka, taas oo ay ku tilmaameen “mid murugo leh oo dhaawacysa kalsoonida shacabka ee dowladda.”
“Bulshada birmo-gaydada ah ee maanta ay ciidamada dowladdu ku weerareen degmada Hodon, dadka lagu dhex dilay hoygooda, dhallinyarada, haweenka iyo ilmaha hubka culus loo adeegsaday waa arrin murugo badan oo dhaawacaya kalsoonida shacabka ee dowladda,” ayuu yiri Madaxweyne Farmaajo.
Waxa uu intaas kusii daray: “Ciidanka Soomaaliyeed waxaa waajib ku ah ilaalinta nafta iyo hantida muwaadiniinta, sidaas awgeed waxaan ka digayaa in ay cabashada dadweynaha uga jawaabaan xabbad iyo dhiig daadin.”
Farmaajo, ayaa ka tacsiyeeyay dadkii ku geeriyooday dagaalkaasi, halka dhaawacyada u raieeyay soo kabasho degdeg ah, “Alle waxaan naxariistiisa Janno u weydiinayaa dhammaan dadka birmo-geydada ah ee maanta ku naafwaayey dagaalka ka dhacay Degmada Hodon, waxaanna caafimaad degdeg ah u rajaynayaa dadka ay soo gaareen dhaawacyadu.”
Sidoo kale, Shariif Sheekh Axmed ayaa isna si adag u cambaareeyay duullaanka loo adeegsaday Ciidanka Qaranka ee lagu qaaday xaafadda Horseed ee Degmada Hodan, halkaas oo ay ku geeriyoodeen dad shacab ah islamarkaana lagu burburiyay xaafado dad danyar ah ay ku nool yihiin.
“Waa ayaan darro ah oo aan sinaba loo aqbali karin in Madaxweyne Xasan Sheekh oo dalka u dhaartay oo la rabay inuu ilaaliyo nafta iyo maalka muwaadinka uu iyagii kusoo hoos noqdo isagoo adeegsanaya ciidankii Xoogga dalka,” ayuu yiri Shariif.
Ciidamada Soomaaliyeed ayuu tilmaamay in loo dhisay inay la dagaallamaan cadawga ummadda, isla markaana aan loo dhisin in loo adeegsado dhul-boob, cabburin bulsho iyo dano siyaasadeed oo gaar ah.
“Waa in Madaxweynuhu si deg deg ah u joojiyo dagaalkaas xaq- darrada ah ee aysan ku jirin wax dalka iyo dadka toonna maslaxad u ah Waxaan sidoo kale uga digayaa saraakiisha ciidamada noocyadooda kala duwan inay aqbalaan amarro khaldan oo baal marsan shuruucda ciidanka ayna ku koobnaadaan waajibkii ay u dhaarteen.”
Ra’iisul Wasaarihii hore ee dalka, Xasan Cali Kheyre ayaa dhankiisa ayaan-darro ku tilmaamay in ciidanka qaranka ee llo carbiyay ilaalinta nabadgelyada shacabka uu maanta Madaxweyne Xasan Sheekh u isticmaalayo laynta shacabka iyo barakicinta danyarta.
“Waxaan mar kale ugu baaqayaa Madaxweyne Xasan Sheekh in uu degdeg u joojiyo boobka dhulka dantaguud, gumaadka shacabka, iyo barakicinta dadweynaha danyarta ah,” ayuu yiri.
Ugu dambeyntiina, Maxamed Xuseen Rooble ayaa “musiibo qaran” ku tilmaamay wixii maanta ka dhacay Tarabuunka, isla markaana aan marnaba la aqbali karin.
“Ma aha wax laga aamuso in shacabka iyo maatada hub culus lagu beegsado, taas oo ka hor imanaysa bani’aadantinimada, sharciga iyo qiyamka ummadda Soomaaliyeed. Waxaan si adag u cambaareynayaa falalkan gurracan ee dhiigga shacabka lagu daadinayo. Waa waajib degdeg ah in shacabka ku nool Tarabuunka laga korqaado ciidanka wareerka ku ah.”
Sidoo kale wuxuu ku baaqay in kuwa geystay falkaan foosha xun la hor keeno sharciga, si caddaalad loo helo, isla markaana laga hortago in mar kale ay dhacaan.