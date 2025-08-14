Xog xasaasi ah: Maxaa sababay in Madasha Samatabixinta ay ku sigato burbur?

Muqdisho (Caasimada Online) – War-murtiyeedka ay galabta soo saareen madasha samata-bixinta ayaa u muuqday mid is-barbar-dhac kusoo dhamaaday, iyadoo la ogaa in labadii maalmood ee la soo dhaafay ay madashu ku kala aragti duwanaayeen wadahadalladii ay la yeesheen Madaxweyne Xasan Sheekh.
Qaar ka mid ah xubnaha madasha ayaa rabay in wadahadalladu sii socdaan, halka qaar kalena ay ku adkeysanayeen in wadaxaajoodyadii ay Madaxweynaha la lahaayeen uu dhammaaday intaan kaddibna uu sii socon karin.
War-murtiyeedka ayaa u muuqda mid siinaya labada dhinacba guul 50–50, maadaama ay caddeeyeen in guddiga wada-xaajoodka uu sii wado hawshiisa wadahadalka, isla markaana ay ku adkeysanayaan in gebi ahaanba dib loogu laabto Dastuurkii KMG ahaa ee 2012.
Mowqifkan mideysan wuxuu u muuqdaa mid cadaadis saaraya Madaxweyne Xasan Sheekh, waxaana ay kubadda kusoo celiyeen dhinacaa iyo Villa Somalia, iyadoo hadda la sugayo sida Madaxweynuhu u aqbali doono shuruudahan ama uu isagu wajaho eedda ah inuu hor istaagayo in xal siyaasadeed la gaari karo, xilli uu jiray khilaaf siyaasadeed ay ku kala tageen labada dowlad-goboleed ee Puntland iyo Jubbaland.
Mucaaradka ayaa ku sigtay inay burburaan oo mowqif mideysan ay ka soo saari waayaan wadahadallada sii soca waayey ee Madaxweyne Xasan Sheekh ay kula jireen dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay, kadib markii ay kala shakiyeen.
Xubno kamid ah xisbiga hoggaamiyaha mucaaradka Sheekh Shariif, ayaa sheegay inay ku dhex jiraan siyaasiyiin loo balan qaaday in lasiinayo kursiga Ra’iisul Wasaaraha, lacag, safiirnimo, iyo madaxweyne dowlad goboleed, eedeyntaas kasoo dhex yeertay mucaaradka ayaa xaqiijisay inay kala shakiyeen.
Ku dhowaad 24 saac ayey ku qaadatay inay war-saxaafadeed kasoo saaraan mowqifkooda wadahadalladii ay kula jireen Madaxweyne Xasan Sheekh, intaasna waxa ay ka doodayeen, sida ay u dhigayaan bayaankooda, maadaama xubnaha qaar ay doonayeen in wax la xeeriyo.
Sida ay noo xaqiijiyeen ilo wareedyo ka agdhow mucaaradka, weli waa jiraa, waana sii xoogeysanayaa kala shakigu, iyadoo siyaasiyiinta Madasha qaarkood lagu eedeynayo inay heshiis hoose la galeen Xasan Sheekh, oo xil ay ka doonayaan, suurtagalna ay tahay inuu siiyo.
Mucaaradka qaar ayagana waxaa dhan ka ah khilaafka iyo diidmada siyaasadeed ee qorshaha Xasan Sheekh, ay ka qabaan, waxayna mar kasta doorbidayaan in loo tanaasulo ama ay kor u sheegaan in heshiis siyaasadeed ay la geli waayeen Madaxweynaha, taas oo Xasan Sheekh culeys ku ah.
Hoos ka aqriso bayaankii Madasha oo dhameystiran:
Madasha Samatabixinta Soomaaliyeed oo ka duulaysa
- Adkaynta midnimada iyo wadajirka dalka, iyo sidii xal loogu heli lahaa khilaafka siyaasadeed ee ka dhashay beddelkii Dastuurka.
- In meel looga soo wada-jeesto dagaalka kooxaha argagixisada ah ee Al-shabaab iyo Daacish, si loo badbaadiyo jiritaanka qarannimo iyo dowladnimada ee dalkeenna.
- In dowlad goboleedyada maqan ee Puntland iyo Jubbaland lagu qanciyo in ay qayb ka noqdaan wada hadalka qaran.
- In heshiis buuxa laga gaaro doorasho toos ah oo daahfuran, heshiis lagu yahay, looguna gogol-xaaraayo qof iyo cod, kuna salaysan dastuurkii dadka Soomaaliyeed ku heshiiyeen 2012.
Madashu oo ka bariganataalay qodobbadka kor ku xusan ayaa wadahal la furtay Madaxweyne Xasan Sheekh. Shan kulan wadaxaajoood oo socday muddo bil iyo bar ah oo labada dhinac dhexmaray ayuu madashu dalbatay in Madaxweynaha uu ka laabto cutubka afaraad ee dastuurka iyo shuruucdii doorasho ee ka ratibmay, kaasoo dhaxalwareegay heshiiskii siyaasadeed ee saldhigga u ahaa
Jamhuuriyadda Saddexaad ee dalka sida;
- Nidaamka Barlamaani-ga ah
- Hannaanka xukun ee Federaalka
- Awood qaybsiga siyaasadeed
- Doorashada afar sanadlaha ah
- Talada geedi-socodka dowlad-dhiska dalka oo wadar-oggol lagu gooyo.
Madashu waxay u dhabar adaygtay in wadahallada laga miro dhaliyo, si dalka looga samatabixiyo khilaaf iyo kala qaybsanaan dhaawaac ku ah wadajirka iyo midnimada, niyadjabkana ku riday shacabka iyo beesha caalamka, taasoo u adeegaysa cadowga Soomaaliyeed iyo argagixisadu ugu horreys.
Nasiib-darro, lama gaarin heshiiskii ay shacabka Soomaaliyeed rajada gelin lahaa, looga badbaadi lahaa khilaafka, loogana mashquuli lahaa dadaalka looga soo horjeedo argagixisada.
Madasha waxaa u aragtaa in uu dalku marayo kala bayr halis ku ah jiritaanka dowladnimada iyo midnimada dalka.
Haddaba Madashu waxay ku baaqaysaa;
- In dib loogu laabto dastuurkii 2012 ee ay bulshada Soomaaliyeed heshiiska ku ahayd ee ku salaysan nidaamka Baarlamaanka ah ee u uku dhisnaa heshiiskii Carta.
- In 9-ka bil ee ka harsan muddo xileedka Madaxweynaha xal laga gaaro doorasho toos ah oo loo dhanyahay, heshiisna lagu yahay, dalka u hoggaamisa qof iyo cod.
- In dedeg loo joojiyo colaadda ay Dowladu dalka ka hurrinayso, gaar ahaan Gobolka Gedo.
- In uu Madaxweynaha hakiyo arrimaha dhulka danta guud ee dhalisay xasillooni darrida.
Ugu dambayn; Madashu waxay caddaynaysaa in ay diyaar u tahay wadaxaajood dalka lagu samatabixinayo, iyadoo mudnaanta la siinayo danta guud, midnimada dalka iyo wadajirka ummadda, si taas looga miradhalyo, Madashu waxay go’aamisay in guddigii wada wadaxaajoodka uu sii wado hawshiisa.