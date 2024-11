FIQI oo garnaqsaday, una jawaabay xildibaannada gobollada waqooyi

By Guuleed Muuse

Muqdisho (Caasimada Online) – Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Macallin Fiqi oo warsaxaafadeed soo saaray ayaa garnaqsaday, kadib markii ay eedeymo culus u jeediyeen xildhibaannada kasoo jeeda gobollada waqooyi oo shalay shir jaraa’id ku qabtay Muqdisho.

Xildhibaannada ayaa wasiirka ku qabsaday tallaabooyin uu qaaday oo ka dhan ah Somaliland, kadib markii uu ku dhagay safiirro tegay magaalada Hargeysa, xilligii doorashada, waxaana kamid ahaa safiirka Denmark oo uu ku eedeeyay inuu jeediyay hadallo gef ku ah madax banaanida Soomaaliya, waxaana ugu dambeyn raalligelin bixisay Denmark.

Fiqi oo soo saaray qoraal dheer ayaa si adag ugu jawaabay xildhibaannada soo hadlay, oo isaga ku eedeeyay inuu ka shaqeynayo kala goynta wadajirka Ummadda Soomaaliyeed, balse waxa uu ku dooday inuu isku arko inuu yahay mas’uul ay u siman yihiin dadka oo dhan.

Hoos ka akhriso qoraalka oo dhameystiran:-

GARNAQSI!

Koox xildhibaanno saaxiibaday ah oo shir jaraa’id oo ay qabteen igu eedaynayna ayaan hadalkoodii daawadey; inkastoo aysan wax caddayn ah soo bandhigin, haddana erayadii ay isticmaaleen waxaa ka mid ahaa ;

Wuxuu ka shaqaynayaa kala dilka wadajirka umadda Soomaaliyeed ! Wuxuu ka shaqeeyaa aragti ku dhisan naceyb ! Wuxuu ka xun yahay horumarka shacabka Somaliland

Tan koowaad anigu waxaan xooggayga iyo waqtigayga oo idil ku bixiyaa in aan ka soo horjeedo kala goynta iyo kala qoqobka Dalka/Dadka Soomaaliya, ka shaqeeyo midnimada dalka, waxaana si cad uga soo horjeedaa kala goynta dalka iyo fikrad walba oo Laga dhadhansan karo arrinkaas. Waxaana isku arkaa ruux dadka Soomaaliyeed ay u siman yihiin, sanadkii 2018 aniga iyo Xildhibaan Cabdifitaax Ismaaciil Daahir oo qura ayaa u hadalnay mar cunaqabatayn wax u eg la saaray, in badan oo ragga maantay dhiiraday ka mid ahna maalinkaas waa ay joogeen mana aysan hadlin!!!

Tan ku saabsan aragti nacayb ku dhisan ayuu ka shaqeeyaa. Dadka Soomaaliyeed waa ay yaqaaniin cidda wadda iyo meesha Laga wado afkaarta nacaybka ku salaysan, oo amxaaro ayaa Xamar inooga fiican tiri, Soomaali ma nihin looga hadaaqo, calanka aad shirka jaraa’id ku hoos qabateen laga diidan yahay, adigoo xildhibaan ah aadan tagi karin, haddii aad tagaysana aad cafis weydiisanayso sidii qof dembi ku dhacay oo kale haddii aad ka mid noqotay dawladda Soomaaliya. Laga soo tarxiiley dad Soomaaliyeed, kuwo markab saaran oo qaxooti Yemen Laga soo daad gureeyey ahaana Loo diiday in ay ku degaan ayadoo aan ognahay in Itoobiyaankii la ogolaaday in ay ku degaan Berbera. dad waaweyn oo madax ahna hadalada ay arrintaas ka yiraahdeen ay diiwaangashan yihiin, ficilkooduna mar walba cqudad jiilasha soo socda ay dhaxlaan uu ka muuqdo.

Haddii aragti naceyb ah aad diidan tihiin mudanayaal waxaasi marka ay dhacayeen waad joogteen Lagamana hadal !!

Tan u dambaysa ee horumarka ayuu u diidan yahay; taasi ma dhicin mana diidani horumar dad Soomaaliyeed ay gaarayaan ama ay gaareen. Shacabka walaalahay ah ee gobolada waqooyi – Somaliland degenna wax kastoo wanaagsan ayaan la jecelahay, waxaana ogohay in ay yihiin dad qiimo badan, Soomaalinimadu ku weyn tahay balse kuwa dano gaar ah wataa ay jahwareeriyeen.

Gabagabadii, saaxada siyaasadda waxaa yaallay 33-dii sano ee la soo dhaafay laba fikir, mid qayladiisu way dheereyd dadna wuu helay oo waa midka kala goynta dalka, midna agoon ayuu ahaa oo waa midka midnimada, kii agoonka ahaa ayaan ka mid ahay dadka dhulka ka qaaday, waa midka diidan kala goynta dalka iyo kala qoqobka shacabka, aaminsan in aysan jirin meel labadaas u dhexeysa oo lagu gabbado, weliba aan yaqiinsanahay in kan midnimadu uu yahay kan saxda ah, Xaqqa ah isla markaana Loo soo dhammaan doono.

لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَىَّ عَن بَيِّنَةٍ