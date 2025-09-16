Ganacsade caan ah oo lagu dilay bartamaha Gaalkacyo

Gaalkacyo (Caasimada Online) – Wararka naga soo gaaraya magaalada Gaalkacyo ayaa sheegaya in saaka bartamaha suuqa magaalada lagu dilay ganacsade caan ah, iyadoo falkaasi lala xiriirinayo aano qabiil.
Marxuumka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray Siyaad Cali Xirsi, wuxuuna ahaa ganacsade si weyn looga yaqaanay magaalada Gaalkacyo, isla markaana kamid ahaa haldoorka gobolka Mudug.
Ganacsadaha ayaa waxaa lagu toogtay goobtiisa ganacsi oo ku taalla bartamaha magaalada, kadib markii dabley hubaysan weerar ku qaadday.
Goob-joogayaal ayaa sheegay in dableyda hubaysan ay tacshiirad ku rideen Siyaad Cali Xirsi, xilli uu ku sugnaa xaruntiisa ganacsi ee ku taalla bartamaha suuqa Gaalkacyo, halkaas oo uu ku naf waayay.
Laamaha amniga ee gobolka Mudug ayaa xaqiijiyay in kooxdii dilka fulisay ay goobta ka baxsadeen, hase yeeshee ay ciidamada wadaan hawl-gal lagu raadinayo raggii ka dambeeyay falkaasi.
Gaalkacyo ayaa waxaa marar badan ka dhacay dilal la xiriira aanooyin qabiil, waxaana magaaladaas muddo dheer ka taagan colaad beeleed, taas oo sanado badan qaadatay.
Si kastaba, dhacdadan cusub ayaa kusoo aadeyso, ayada oo muddooyinkii ugu dambeeyay gobolka Mudug ay dib uga soo laba kacleynayaan dagaal beeleedyo sababay khasaarooyin kala duwan.