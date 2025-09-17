28.9 C
Ganacsade la sheegay inuu la dhuuntay canshuurta cusub ee DF oo la xukumay

By Guuleed Muuse
Muqdisho (Caasimada Online) – Ganacsade Cabdullaahi Cismaan Maxamed oo loo haystay inuu la dhuuntay canshuurta Vat-ka ee dowladda Soomaaliya so rogtay ayaa maanta la xukumay.

Ninkan oo ka ganacsada waxyaalaha la isku qurxiyo ayaa dhawaan la horgeeyay Maxkamadda Gobolka Banaadir, taas oo ugu dambeyn maanta ku xukuntay ganaax lacageed, si waafaqsan xeerarka canshuuraha dalka

“Xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka ayaa eedaysane Cabdullaahi Cismaan maxamed horgeeyey maxkamadda gobolka Banaadir, kadib markii xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranku uu ku soo eedeeyey in uu jabiyay kuna xad-gudbay shuruucda canshuurta dalka iyo habraacyada sharciga ee la xiriira canshuuraha,” ayaa lagu yiri war-saxaafadeed kasoo baxay xeer ilaalinta.

Waxa intaas lagu sii daray “Maxkamaddu marka ay dhagaysatay, kuna qancaday caddaymaha uu xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranku uu usoo gudbiyay ayay dembiile Cabdullaahi Cismaan Maxamed ku xukuntay ganaax lacageed si waafaqsan xeerarka canshuuraha dalka.”

Xeer ilaalinta ayaa shaacisay in dambiiile Cabdullaahi Cismaan Maxamed uu isku diiwaan-galiyay diiwaanka dambiyada, taas oo ka dhigan in diiwaankiisa u gashay inuu dambi ka galay dalkiisa.

Ganacsatada ayey si adag uga digtay u hoggaansanaan la’aanta shuruucda canshuuraha dalka, iyadoo xeer ilaalintu si cad u sheegtay in cidii u hoggaansami waydana la horgayn doono maxkamadda awoodda u leh.

“Haddii lagu helo dambigaas waxaa lagu diiwaan-galin doono diiwaanka dambiyada dalka, taas oo dhibaato weyn u keeni doonta ganacsigooda,” ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka kasoo baxay xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka.

