Ganacsatada oo looga digay inay hanti geliyaan Qabuuraha Iskuul Buluusiya + Video

By Jamaal Maxamed

Muqdisho (Caasimada Online) – Waxaa weli magaalada Muqdisho ka taagan xiisadda ka dhalatay dhulka Qabuuraha Iskuul Buluusiya, kadib markii dowladda Soomaaliya ay amartay in lagala baxo maydadka, waxaana dhaqan-galay go’aankaas, ayada oo maydadkii ugu badnaa laga saaray dhulkaasi oo hadda loo rabo in laga dhiso xerada ciidamada badda.

Xildhibaan Cabdisamad Macallin Maxamuud oo ah oo ah guddoomiyaha guddiga xeer hoosaadka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa si adag uga hadlay faagista Qabuuraha, wuxuuna sheegay in xilligan aysan baahi loo qabo in meytada dib lasoo faago.

Cabdisamad Macallin oo wareysi siiyay Shabelle Tv ayaa shaaca ka qaaday in dowladda looga baahnaa in marka hore ay qorshe u keento arrinta qabuuraha, kadibna ay dhaqan-geliso go’aankeeda oo uu tilmaamay in haatan uu ahaa mid degdeg ah oo lagu fududaaday.

“Haddii ay dowladdu daneyneyso qabuuraha, waa in la xiro oo labo sano iyo dheeraad ay xirnaadaan kadibna la joojiyo dadka lagu aasayo ka bacdina la daneeyo, xittaa wax aqli geli karo ayay ahaan lahayd” ayuu wareysigan ku yiri xildhibaan Cabdisamad Macallin.

Xildhibaanka ayaa ganacsatada Soomaaliyeed uga digay in Qabuuraha Iskuul Buluusiya iyo dhulalka ka kale ee dowladda ay iska gelin hantidooda, isaga oo sheegay inay khasaare kala kulmi karaan mustaqbalka dhow, maadaama aysan sii joogi doonin xukuumaddan.

“Dadka ganacsatada ah ee hantidooda faraha badan gelinaya dhul ay dowladdu leedahay oo aan loo marin sharciga, haddee iskama sii ahaaneyso xukuumaddan oo weligeed joogi mayso, laakiin waxaa imaan kara in khasaare fara badan ay la kulmaan” ayuu kusii daray.

Sidoo kale wuxuu hoosta ka xariiqay in sharciyadii ay meesha ka maqan tahay, isla markaana aan hanaan sax ah loo marin dhulalka dowladda ee la iibiyay, sida uu hadalka u dhigay.

“Marka laga hadlaayo dhul ay dowladda leedahay, haddana wax dadweyne ah aan dan u ahayn laga dhisayo, waxaana la rabaaa in dhulka la iibinayo loo maro sifo sharci ah” ayuu sii raaciyay.

Hadalkan ayaa kusoo aadayo, ayada oo si weyn loogu dhaliilay dowladda federaalka go’aankeeda ku aadan faagista Qabuuraha Iskuul Buluusiya ee magaalada Muqdisho, kaas oo saameyn wayn ku yeeshay ehellada ay dadkooda ku aasnaayeen halkaasi.