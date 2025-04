Go’aanka Mareykanka oo caqabad ku noqday maal-gelin muhiim u ah Soomaaliya

By Asad Cabdullahi Mataan

New York (Caasimada Online) – Ka aamusitaanka Mareykanka ee qaraar kasoo baxay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay 27-kii December 2024, kaasoo ansixinayay maalgelinta hawlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AUSSOM), ayaa mugdi geliyay mustaqbalka AUSSOM. Waxaa sii kordheysa walaaca laga qabo hawlgalkan ka hor codbixin muhiim ah oo la filayo 15-ka May si loo ansixiyo maalgelintiisa.

Ka-caga-jiidka Washington wuxuu ka dhashay walaac ku saabsan sidii loo hirgelin lahaa habka maalgelinta isku-dhafka ah ee lagu qeexay Qaraarka Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay 2719.

Habkani wuxuu ogolaanayaa in ilaa 75% miisaaniyadda hawlgallada nabadda ee uu Midowga Afrika hoggaamiyo ay daboolaan lacagaha lagu bixiyo xisaabta Qaramada Midoobay. Codbixin go’aan ka gaarid ah oo Golaha Ammaanka uu ka yeelan doono in lacagtan loo sii daayo AUSSOM ayaa loo qorsheeyay 15-ka May.

Intii lagu guda jiray sharaxaadda codbixintii 27-kii December 2024, Ku-xigeenka Wakiilka Mareykanka ee Qaramada Midoobay Ambassador Dorothy Shea ayaa sheegtay, “Soomaaliya ma ahan goob ku habboon oo lagu tijaabiyo habka maalgelinta ee la soo jeediyay.”

Waxay intaa ku dartay in habkaasi uu horseedi karo in lacagaha Qaramada Midoobay ay daboolaan in ka badan 90% kharashaadka AUSSOM, taasoo ka badan xadka lagu dejiyay Qaraarka 2719. Mareykanka ayaa ugu dambeyntii ka aamusay taageeridda Qaraarka 2767, kaasoo fasaxay gaynta AUSSOM, isagoo sabab uga dhigay walaac aan weli laga xallin oo la xiriira hufnaanta maaliyadeed iyo maamulka howlaha.

Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay António Guterres, warbixin uu soo saaray 10-kii April, ayaa Golaha Ammaanka uga digay in haddii aan la helin taageero dhaqaale oo nidaamsan, awoodda AUSSOM ee ah inay si wax ku ool ah u shaqeyso ay halis geli karto, taasoo wiiqeysa dadaallada lagu xasilinayo Soomaaliya.

Hawlgalkan, oo la bilaabay Janaayo 2025, ayaa durba wajahaya dhibaatooyin dhaqaale oo ba’an. Sida ay sheegtay Golaha Nabadda iyo Ammaanka ee Midowga Afrika, wuxuu u baahan yahay qiyaastii $90.4 milyan si uu u sii wato hawlihiisa inta u dhaxaysa Janaayo ilaa Juun oo keliya.

Arrimahan maalgelinta ah ayaa kusoo beegmay xilli jawiga ammaanku uu yahay mid kacsan. Dhawaan, maleeshiyada Al-Shabaab waxay qabsadeen magaalada istaraatiijiga ah ee Aadan Yabaal ee bartamaha Soomaaliya, taasoo horay u ahaan jirtay saldhig ciidamada dowladda. Dhacdadan ayaa hoosta ka xariiqaysa baahida degdegga ah ee loo qabo taageero caalami ah oo joogto ah oo loo fidiyo AUSSOM.

AUSSOM wuxuu bedelayaa Hawlgalka Kala Guurka Midowga Afrika ee Soomaaliya (ATMIS). ATMIS lafteedu waxay bedeshay Hawlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM), kaasoo shaqeynayay tan iyo 2007 wuxuuna door weyn ka ciyaaray dadaallada la-dagaallanka argagixisada. U gudbidda AUSSOM bishii Janaayo 2025 ayaa waxaa loo qaabeeyey in lagu sii xoojiyo waxqabadka hawlgalka Midowga Afrika iyo awoodaha ciidamada Soomaaliya ee deegaanka.

Caqabadda hadda jirta ee maalgelinta ayaa iftiimineysaa kala qaybsanaan qoto dheer oo ka dhex jirta beesha caalamka ku saabsan mas’uuliyadda dhaqaale ee hawlgallada nabadda ee Afrika. Dadka dhaleeceeya habka isku-dhafka ah ee maalgelinta ayaa ku doodaya inay horseedi karto isticmaal aan hufan oo kheyraadka ah.

Dhanka kale, taageerayaasha ayaa ku adkeysanaya in habkani uu muhiim u yahay sii jiritaanka iyo xasilloonida gobollada sida Geeska Afrika.