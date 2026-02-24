Goobaha lagu qabanayo doorashada qof iyo cod ee afar maamul oo la shaaciyay

Muqdisho (Caasimada Online) – Guddiga madaxa-bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soohdimaha dalka ayaa shaaciyay degmooyinka lagu qabanayo doorashada dowladaha hoose ee maamul goboleedyada Galmudug, HirShabelle, Koofur Galbeed iyo Waqooyi Bari.
Guddiga Madax-Bannaan ee Doorashooyinka Qaranka iyo Soohdimaha (GMDQS) waxa uu si rasmi ah idinku wargelinayaa in la soo gebagabeeyey dhammaan safarradii shaqo ee la xiriiray diyaar-garowga iyo hubinta hannaanka doorashooyinka golayaasha deegaannada ee dowlad goboleedyada Koonfur-Galbeed, Hirshabeelle, Galmudug iyo Waqooyi Bari.
Iyadoo la fulinayo jadwalka rasmiga ah ee doorashooyinka, ururrada siyaasadda waxaa laga codsanayaa in ay si rasmi ah u bilaabaan ololahooda doorashada, iyaga oo si buuxda ugu hoggaansamaya shuruucda, xeerarka iyo tilmaamaha doorashooyinka ee dalka.
Degmooyinka laga qaban doono doorashada golayaasha degaanka waxay kala yihiin;
Koonfur Galbeed: Baydhabo, Baraawe, Marka, Afgooye, Wanlaweyn, Buur-Hakaba, Waajid, Berdaale, Qansaxdheere, Diinsoor, Xudur,
HirShabelle: Jawhar, Beledweyne, Matabaan, Warsheekh, Cadale, Buulo-Burte, Jalalaqsi, Balcad, Mahadaay
Galmudug: Dhuusamareeb, Gaalkacyo, Hobyo, Balanbale, Cadaado, Caabudwaaq, Xeraale, Ceeldheer, Xarardheere, Guriceel iyo Masagawaay/Galcad.
Waqooyi Bari: Laascaanood, Xudun, Taleex iyo Buhoodle.
Sidoo kale, Ururrada Siyaasadda waxaa lagu wargelinayaa in ay soo gudbiyaan liiska murashaxiintooda u tartamaya golayaasha degaannada degmooyinka kor ku xusan.
Guddigu waxa uu ku adkaynayaa in dhammaan hawlaha ololaha iyo soo gudbinta murashaxiinta lagu fuliyo si waafaqsan xeerarka doorashooyinka, si loo xaqiijiyo hufnaan, isla-xisaabtan iyo tartan caddaalad ah.
Mahadsanidiin.