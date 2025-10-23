Guddiga doorashooyinka oo qaaday tallaabo culus oo la xiriirta qof iyo cod

Muqdisho (Caasimada Online) – Guddiga Madaxa Bannaan ee Doorashooyinka Qaranka oo weli ku howlan diyaarinta iyo qorsheynta doorashooyinka qof iyo codka ah ee la filayo inay ka dhacaan dalka ayaa soo saaray liiska ururrada rasmiga ah ee is-diiwaangeliyay.
Illaa 61 urur siyaasadeed ayaa is-diiwanageliyay sida lagu soo bandhigay warbixinta guddiga, kuwaas oo sameystay astaamo gaar ah oo ay ku galayaan ololahooda.
Guddiga ayaa sidoo kale farriin ogeysiis ah u diray dhammaan ururrada iyo shacabka Soomaaliyeed, taas oo la xiriirta doorashooyinka goleyaasha deegaanka ee bilaabanaya.
“Xafiiska Diiwaanhayaha Guud ee GMDQS wuxuu ogeysiinayaa dhammaan Ururrada Siyaasadda in Guddigu soo dhammeystiray hubinta iyo diiwaangelinta astaamaha (Symbols) sida ku cad lifaaqa qoraalkan, kuwaas oo ay ururradu ku geli doonaan doorashada goleyaasha deegaanka, sida ku qeexan Sharciga Doorashooyinka Qaranka”. ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay Guddiga Madaxa Bannaan ee Doorashooyinka Qaranka.
Sidoo kale waxaa intaasi la raaciyay “Tallaabadani waxay qayb ka tahay xoojinta hufnaanta, daahfurnaanta, iyo kalsoonida dadweynaha, iyo sidoo kale gudashada waajibaadka sharci ee Guddiga, oo ah ilaalinta sinnaanta iyo tartan xor ah oo caddaalad ah”.
Hoos ka akhriso qoraalka oo dhammeystiran;-
Wargelin Rasmi ah oo kasoo baxday Guddiga Doorashooyinka Qaranka.
Ku: Ururrada Siyaasadda ee Diiwaangashan
Ujeeddo: Hubinta Astaamaha iyo Nambarada Ololaha Doorashada
Ururrada waxaa lagu wargelinayaa:
- In ay xaqiijiyaan astaamahooda iyo nambarada liiska qori-tuurka ee ololaha doorashada.
- In ay hubiyaan in xogtu sax tahay oo aanay jirin khalad u baahan sixid.
- Haddii ay jiraan tabasho ama isbeddel, waa in jawaab rasmi ah lagu soo gudbiyaa muddo 24 saacadood gudahood laga bilaabo taariikhda wargelintan, lana soo xiriiraan Xafiiska Diiwaanhayaha Guud ee GMDQS.
Tallaabadani waxay qayb ka tahay xoojinta hufnaanta, daahfurnaanta, iyo kalsoonida dadweynaha, iyo sidoo kale gudashada waajibaadka sharci ee Guddiga, oo ah ilaalinta sinnaanta iyo tartan xor ah oo caddaalad ah.
Wabilaahi Towfiiq
Xafiiska Diiwaanhayaha Guud
Guddiga Madaxabannaan ee Doorashooyinka iyo Qaramaynta Siyaasadda (GMDQS)