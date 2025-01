Guddiga doorashooyinka qaranka oo shaaciyay goorta jadwalka lasoo saarayo

By Guuleed Muuse

Muqdisho (Caasimada Online) – Guddiga madaxa-banaan ee doorashooyinka qaranka ayaa shaaciyay in todobaad wax ka yar ay ku soo saari doonaan jadwalka doorashooyinka.

Guddomiyaha guddiga, Cabdikariin Axmed Xasan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in uu guddigan madax-banaan yahay, ayna shaqadiisa tahay in uu dalkaan doorasho hufan oo qof iyo cod ah ka qabtaan.

Cabdikariin ayaa tilmaamay in sannadkii 1969-kii ay dalkaan ugu dambeysay doorasho loo dareero, wuxuuna xaqiijiyay in ujeedka guddigan yahay fududeynta in dadka Soomaaliyeed ay soo doortaan hoggaankooda.

Jadwalka uu todobaadka kusoo saarayo guddiga madaxa-banaan ee doorashooyinka qaranka ayaa wuxuu iskugu jiraa kan doorashada, diiwaan-gelinta ururada iyo tan codbixiyayaasha.

“Waxaan idinla wadaagi doonnaa todobaad gudahood jadwalka weyn ee doorashada, marka uu billaabanayo diinwaan-gelinta ururada, codbixiyaasha. Waxaan bilaabi doonaa in aan asteyno goobaha doorashada,” ayuu yiri guddomiye Cabdikariin Axmed Xasan.

Guddigan oo muran badan ka taagan yahay ayaa waxaa la dhisay bishii November ee sannadkii tagay, waxaana ujeedkooda yahay inay dalka ku hagaan doorasho ku saleysan axsaab iyo qof iyo cod.

Guddigan ayaa horey u shaaciyay in doorashooyinka ugu horreeyay dalka laga qaban doono muddo toddoba bilood gudahood ah, gaar ahaan bisha June ee 2025.

Qorshaha jadwalka doorashada ayaa ah in bisha Juun ay doorashada golayaasha deegaanka ka qabtaan dalka oo dhan, halka bisha November ay qaban doonaa tan baarlamaanada maamul goboleedyada iyo madaxdooda, taas oo ku dhaceysa qof iyo cod