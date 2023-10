Guddoonka BF Soomaaliya oo shaaciyay sababta tartanka looga reebay MARWO

By Jamaal Maxamed

Muqdisho (Caasimada Online) – Guddoonka sare golaha shacabka Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay buuqa ka dhashay waxa ka keentay in tartankii madaxweynaha baarlamaanka adduunka laga reebo Marwo Bashiir Cabdi oo metaleysay Soomaaliya.

Cabdullaahi Cumar Abshirow oo ah guddoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka ayaa warbaahinta dowladda u sheegay inuu jiray heshiis dhex-maray isaga, guddoomiye Sheekh Aadan Madoobe iyo Xildhibaan Marwo, ayna isku raaceen inay tanaasusho.

Sababta keenay in tartanka isaga harto wuxuu ku sheegay in Soomaaliya ay dooneyso laba kursi oo muhiim ah, kuwaas oo kala ah ku biirista bulshada bariga Afrika iyo helista kursiga aan joogtadada ahayn ee Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay, sidaas daraadeedna ay Soomaaliya dooratay inay Tanzania u tanaasusho, iyadana ay Soomaaliya ka taageerto sidii ay ugu biiri laheyd Dalladda Bulshada Bariga Afrika.

“Heshiiskaas wuxuu ahaa maadaama dal xor ah aa nahay heshiisyana aan adduunyada la geli karno, xukuumaddana ay ka gaabisay inay noo sheegto waxa ka dhexeeyay Tanzania iyo Soomaaliya, annaga waan ogeyn in bulshada bariga Afrika lagu biiraayo, marka annaga oo ololaheyna wadano ayaa waxaa soo baxday in la dhoho xildhibaan Marwo arrintaas ayaa jirto labadaas kursi ayaa Soomaaliya doonanee, kursigaan waxaan rabnaa inaan u tanaasulno” ayuu guddoomiye Abshirow wareysi uu siiyay warbaahinta dowladda.

Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in xildhibaanaddu ay aqbashay heshiiska, si ay ugu hiiliso Soomaaliya, kadiban sidaas laghu soo saaray warqadda kasoo baxday guddoonka.

“Marka heshiiskaas wuxuu ahaa aniga, Aadan Madoobe iyo xildhibaan Marwo meel fiican ayuu maraayay, markii ugu dambeysay waxaan isku raacnay in xildhibaan Marwo ay tanaasusho ayada oo Soomaali u hiilineyso” ayuu mar kale yiri Cabdullaahi Abshirow.

Waxaa kale oo uu yiri “Marow marka ay qabashay inay tanaasushay ayaa waxaa markaa guddoonkii uu ku qasban yahay inuu warqad soo saaray oo baarlamaanka adduunka u caddeeyo inaan ka harnay taranka”,

Ugu dambeyn wuxuu farriin u diray xukuumadda Soomaaliya oo uu ka dalbaday inay mar kastaa baarlamaanka usoo gudbiso heshiisyada ay galeyso, si aysan markale u dhicin arrinta maanta dhacday oo uu tilmaamay inay ku timid ogaal la’aan.

“Wixii hadda ka dambeeya xukuumadda heshiisyada ay galeyso waa in baarlamaanka Soomaaliya uu la socdaa, maxaa yeelay laba hay’ad oo kala duwan ayaa nahay” ayuu yiri.

Hadalkan ayaa kusoo aadayo, ayada oo xildhibaan Marwo Cabdi Bashiir ay horay u sheegtay in la dhabarjebiyay, isla-markaana xustay in doorashada oo ay ka dhiman tahay 48 saac loo sheegay in baarlamaanka Soomaaliya uu soo diray warqad ay tartanka uga harayaan, taas oo la yaab iyo dhabarjebin culus ku noqotay.

“Gabdhaha tartamaya waxaa la siiyey xafiisyo, waxaa ugu mashquul badnaa keyga, dadkii codeyn lahaa waxay ii balanqaadeen inay i doora doonaan, rajadeydu waxay aheyd 100%, laakiin waxaa soo afjartay warqadii Aadan Madoobe, waana lagu xisaabtami doonaa taas,” ayey tiri Xildhibaan Marwo Bashiir.