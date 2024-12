Heshiiska Soomaaliya iyo Itoobiya oo shaki weyn laga muujiyay – Sidee wax u jiraan?

By Guuleed Muuse

Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra’iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa shalay Ankara ku saxiixday heshiis taariikhi ah oo lagu soo afjarayo khilaafkii labada dal, kaasi oo uu fududeeyey madaxweyne Erdogan.

Heshiiskan oo xal looga gaarayo xiisadda muddooyinkii dambe ka dhex aloosneyd labada dal ayaa waxaa durba laga muujinayaa shaki xooggan, ayadoo ra’iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Kheyre uu ayaan-darro ku tilmaamay in madaxweyne Xasan Sheekh uu gorgortan la galo Itoobiya.

“Waxaa ayaandarro ah in Madaxweyne Xasan Sheekh uu gorgortan la galo Itoobiya oo weli ku adkeysanaysa is afgaradkii halista ku ahaa midnimada iyo madaxbannaanida Soomaaliya,” ayuu yiri Kheyre

Hoos ka aqriso qoraalka Kheyre

1-dii Jannaayo 2024, Itoobiya waxa ay duullaan qaawan ku soo qaadday dalkeenna, ka dib markii ay heshiis is afgarad ah oo sharcidarro ah la saxiixatay Madaxweynihii hore ee Somaliland.

Umadda Soomaaliyeed, shacab iyo dowladba waxa ay ka gilgisheen duullaankaas, waxa ayna madaxda Dowladda Federaalku ballanqaadeen in aaney wadahadal la geli doonin Itoobiya iyadoo aan si rasmi ah uga laaban heshiiskaas xadgudubka ku ah qarannimada Soomaaliyeed.

Waxaa ayaandarro ah in Madaxweyne Xasan Sheekh uu gorgortan la galo Itoobiya oo weli ku adkeysanaysa is afgaradkii halista ku ahaa midnimada iyo madaxbannaanida Soomaaliya.

In Madaxweyne Xasan Sheekh uu wadahadal la galo Itoobiya iyadoo aan la laalin is afgaradkii sharcidarrada ahaa, Itoobiyana u ogolaado baddeenna, waa xadgudub hor leh oo lagula kacay qarannimada Soomaaliya oo Madaxweynaha dalku garwadeen ka yahay.

Heshiiskii is afgaradka ahaa ee 1dii Jannaayo 2024 waa folkaano u aasan dadka iyo dalka Soomaaliyeed oo qarxi karta xilli waliba. Si khatartaas looga gaashaanto waa in wadahadal kasta oo Itoobiya lala gelayo ay shardi u ahaataa in ay heshiiskaas si rasmi uga laabato.

Waxaana Madaxweyne Xasan Sheekh ugu baaqayaa in aanu halistaas u hoosaasin dadka iyo dalka, gorgortan siyaasadeedna ku gelin qarannimada Soomaaliyeed, mudnaanta koowaadna siiyo daminta colaadaha iyo xiisadda siyaasadeed ee ka aloolsan gudaha dalka iyo adkeynta midnimada iyo wadajirka umadda oo maanta kala dhantaalan.

Waxaan ummadda Soomaaliyeed, shacab iyo dowladba, ku boorrinayaa in ay ka feejignaadaan halista ku geedaamaan heshiiskaas sharcidarrada ah iyo tallaabooyinka aan laga baaraandegin ee ay qaadeyso dowladda Federaalka oo dhaawac ku noqon doonta madaxbannaanida, midnimada, iyo mustaqbalka Soomaaliya.