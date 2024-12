Maxaa laga yeelayaa saldhigyada ciidan ee Ruushku ku leeyahay Suuriya?

By Guuleed Muuse

Dimishiq (Caasimada Online) – Sawirro dayax-gacmeed oo ay BBC-du aragtay ayaa muujinaya in maraakiibta dagaalka ee Ruushku ay si ku-meel-gaar ah uga baxeen dekeddoodii ugu weynayd ee loo qoondeeyey ee Suuriya, iyada oo ay weli jirto hubaal la’aanta mustaqbalka joogitaanka ciidammada Ruushka ee gobolka kadib markii la riday Bashaar Al-Asad oo ay xulafo ahaayeen Moscow.

Sawirro ay qaadeen adeegga dayax-gacmeedka Maxar 10-kii bishii December ayaa muujinayay in qaar ka mid ah maraakiibta Ruushka ay ka baxeen saldhigga ciidamada badda ee Tartus Axaddii lasoo dhaafay, haatanna ay ku xiran yihiin xeebta badda Mediterranean-ka.

Dhanka kale, sawirro kale oo isla maalintaas la qaaday ayaa muujinaya dhaq-dhaqaaqyada ka socda saldhigga ugu weyn ee Ruushka ee Suuriya, Hmeimim, iyadoo diyaaraduhu ay si cad uga muuqdaan dhabbaha ay diyaaraduhu ku ordaan.

Afhayeenka Kremlin-ka Dmitry Peskov ayaa Isniintii sheegay in Moscow ay wadahadallo la yeelan doonto mas’uuliyiinta cusub kuwaas oo ku saabsan mustaqbalka joogitaanka ciidamada Ruushka ee gobolka, isagoo ku daray faallooyin uu siiyay warbaahinta Ruushka: “Waxaan hadda sameyneynaa wax walba oo aan awoodno si aan ula xiriirno kuwa ku lugta leh xaqiijinta amniga, iyo dabcan ciidankeenu in uu qaadayo dhammaan tallaabooyinka lagama maarmaanka ah.”

Peskov ayaa mar sii horeysay ka digay in ay “aad u horeeyso” in laga fikiro mustaqbalka saldhigyada militari ee dalkiisa ee Suuriya ku yaalla.

Saldhigga ciidamada badda ee Tartus waa halka mideysa cutubyo ka tirsan Maleeshiyada Badda Madow waana xarunta kaliya ee dayactirka iyo dib-u-habaynta Ruushka ee badda Mediterranean-ka.

Midowgii Sofiyeetka ayaa saldhigan sameeyay 1970-meeyadii, Ruushka ayaa ballaariyay oo casriyeeyay sanadkii 2012-kii markii Kremlin-ka uu billaabay inuu kordhiyo taageerada uu siiyo maamulkii Bashaar Al-Asad ee xukunka laga tuuray.

Saldhigan ayaa ka caawinaya maraakiibta Ruushka inay ku sii sugnaadaan badda Mediterranean-ka, iyagoo aan dib ugu laaban dekedaha ku yaal badda madow iyagoo sii maraya marinka Turkiga, waana deked biyo qoto dheer, taasoo soo jeedinaysa inay sidoo kale ku habboon tahay maraakiibta quusta ee Nukliyeerka ee Ruushka, sida uu sheegay Maraykanku.

Sawirro cusub oo dayax-gacmeedku soo qaaday ayaa muujinaya in Moscow ay ugu yaraan si ku-meel-gaar ah uga rartay maraakiibteeda dekedda, iyadoo laba ka mid ah maraakiibta gantaalaha ah ee hagaya ay ku xirteen meel 13 kiiloomitir u jirta xeebta Suuriya, halka ay ku sugan yihiin inta kale ee maraakiibta Ruushka ee ku sugnaa badda. Aagga ayaan la garanayn marka la barbar dhigo waxa sawiradii hore ay muujinayaan.

Sidoo kale ma cadda in bixitaanka maraakiibtan ciidamada badda ay tahay ka bixitaanka dekedda Tartus oo rasmi ah ama xaalad ku meel gaar ah. Dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay, sawirada dayax-gacmeedka ayaa muujinaya maraakiib dagaal oo dhowr jeer ka soo degaya dekedda.

Mike Plunkett, oo ah falanqeeye sirdoon, difaaca iyo isha furan ee Jane, ayaa soo jeediyay in dhaqdhaqaaqyada Ruushku ay noqon karaan “si loo hubiyo in maraakiibta aan la weerarin.”

“Lama oga inay ka walaacsan yihiin weerar suurtagal ah oo ay geystaan xoogaga mucaaradka Suuriya ama in ay ka walaacsan yihiin khasaaraha ka dhalan kara weerar kasta oo Israa’iil ku qaado bartilmaameedyada Suuriya ee Tartus,” ayuu yiri Plunkett.

Falanqeeyayaasha ayaa soo jeediyay in haddii Ruushka lagu qasbo inuu xiro saldhigga ciidamada badda ee Tartus, laga yaabo inuu dib u celiyo hantidiisa badda Tobruk ee Liibiya, oo ah aagga ay maamusho Kremlin-ka ee Khalifa Haftar oo horey u martigeliyay qaar ka mid ah saldhigyada cirka ee Ruushka.

Laakin ka bixitaanka Tartus waxay noqon doontaa mid aad u sarreysa, Van Lokeren ayaa xusay in tallaabadan oo kale ay sidoo kale keeni doonto in maraakiibta Ruushka ay ku dhawaadaan saldhigyada NATO, taasoo sahlaysa in si fudud loola socdo.

Tan iyo 2015, saldhigga hawada ee Hmeimim wuxuu ahaa qayb muhiim ah oo ka mid ah hawlgallada Ruushka ee Bariga Dhexe iyo Afrika, oo loo isticmaali jiray in ay duqeymo ba’an ku qaadaan magaalooyin ku yaal Suuriya si ay u taageeraan nidaamka Asad iyo in lagu qaado qandaraaslayaasha militariga ee Afrika.

Inkastoo xaaladda la filayo in ciidamada Ruushku ay u badan tahay in ay ku nool yihiin, dhicitaanka nidaamka Assad ayaa ka dhigan dharbaaxo weyn oo ku wajahan hamiga Kremlin ee gobolka. Intii lagu guda jiray booqasho uu ku tagay saldhigga hawada ee Hmeimim ee 2017, Madaxweyne Vladimir Putin wuxuu caddeeyay inuu damacsanaa joogitaanka Moscow inuu noqdo mashruuc waqti dheer ah.

Isaga oo ka faalloonaya xaaladda, blogger-ka militariga ee Kremlin-ka Rebar ayaa uga digay Telegram in muujinta awoodda Ruushka ee gobolka ay halis weyn ku jirto, isagoo soo jeediyay in “joogitaanka militariga Ruushka ee Bariga Dhexe uu dun ka laadlaadsan yahay.”

Isha: BBC