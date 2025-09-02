27.9 C
Heshiiskii Xasan iyo xubnihii ka baxay Madasha Samatabixinta oo fulay + Sawirro

By Jamaal Maxamed
Muqdisho (Caasimada Online) – Waxaa maanta si rasmi ah u dhaqangalay qodob kamid ah heshiiskii ay dhawaan gaareen Madaxweynaha Soomaaliya iyo afar kamid ah xubnaha mucaaradka ee isaga baxay Madasha Samatabixinta, waxaana lagu dhawaaqay xisbigii ugu horreeyay oo ay yeelanayaan xubnaha heshiiska la galay si u galaan doorashada tooska ah.

Xisbigan oo la magac baxay Hormarka iyo Midnimada Qaranka ee Soomaaliya (NPU) ayaa waxaa ku dhawaaqay Madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan oo kamid ah ragga heshiiska la gaaray Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.

Munaasabad wayn oo lagu daah-furay xisbigan ayaa maanta ka dhacday magaalada Muqdisho, waxaana ka qayb-galay odayaasha dhaqanka, xildhibaanno ka tirsan Baarlamaanka, dhalinyaro, culima-u-diin, haween iyo ururrada bulshada rayidka ah.

Shariif Xasan oo qoraal soo saaray ayaa ku dhawaaqay in xisbigiisa uu u furan yahay cid kasta, isla markaana uu diyaar u yahay inuu ka qayb-galo doorashada dalka ka dhaceysa.

“Aniga oo ah Sharif Hasan Sheikh Adan waxaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqnay aas-aaska Xisbiga Hormarka iyo Midnimada Qaranka ee Soomaaliya (NPU)” ayuu yiri Shariif.

Sidoo kale wuxuu ballan qaaday inuu ka shaqeyn doono horumarka dalka, sidii la’isugu soo dhaweyn lahaa guud ahaan dadka Soomaaliyeed.

“Aniga iyo xubnaha xisbiga NPU, waxaa nago’an inaan ka shaqeyno hormarinta dalka iyo dadka Soomaaliyeed, si loo xaqiijiyo midnimo, nabad iyo horumar dhab ah” ayuu raaciyay.

Tallaabadan ayaa kusoo aadeyso, iyada oo maalmo kahor ay Villa Somalia heshiis ku gaareen Madaxweyne Xasan, Ra’iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke, Wasiir hore Daahir Maxamuud Geelle iyo guddoomiyeyaashii hore ee Baarlamaanka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo Shariif Xasan Sheekh Aadan.

Sidoo kal Bayaan ka soo baxay kulankooda ayaa waxaa lagu sheegay in dhinacyadu ku heshiiyeen in Baarlamaanka uu doorto Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.

“Hoggaamiyayaasha iyo ku-xigeennada dowlad-goboleedyada waxaa soo dooranaya golayaasha wakiillada dowlad-goboleedyada,” ayaa lagu yiri bayaanka ay si wadajir ah u soo saareen dowladda iyo xubnihii ka baxay Madasha Samatabixinta Soomaaliyeed.

Heshiiskan ayaa sidoo kale qeyb ka ah in magacaabista Ra’iisul Wasaaraha uu leeyahay Madaxweynaha, iyadoo codka kalsoonida u qaadi doono Baarlamaanka, uuna awood u yeelanayo inuu kala laabtana.

Jamaal Maxamed

