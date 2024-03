ICG: Soomaaliya waxay farta ku godeysaa Imaaraatka

Muqdisho (Caasimada Online) – Hay’adda La Socodka Xasaradaha Adduunka ee ICG ayaa warbixin ay ku qortay ku sheegtay in ma’uuliyiinta federaalka Soomaaliya ay si hoose uga cabanayaan Imaaraatka Carabta, iyaga oo ku eedeynaya in ay lug ku leeyihiin heshiiskii Itoobiya iyo Somaliland.

Warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in aragti taas la mid ah ay qabaan diblomaasiyiinta adduunka ee ku foogan arrimaha Soomaaliya.

ICG ayaa dhanka kale dowladda federaalka ku ammaantay in ay aad isu xakamaysay, welina ay xeerinayso wax badan, aysana qaadin wax tallaabo ah kadib go’aankii lagu celiyay diyaaraddii Itoobiya ee weftiga u wadday Hargeysa.

Ra’iisul Wasaare Xamza Cabdi Barre ayaa dhowaan meel fagaaro ah ka sheegay in sababta ay u eryi la’yihiin safiirka, ciidanka iyo diyaaradda Itoobiya ay tahay in ay dhawrayaan xiriirka darisnimo, iyo in aanan dib loo soo faagfaagin cadaawaddii taariikhiga ahayd.

Hay’addan ayaa qireysa in Soomaaliya ay leedahay gacan sareynta diblomaasiyadeed, adduunkana ku qancisay in Itoobiya gardaran tahay.

Warbixinta ayaa lagu sheegay in markii uu Abiy Ahmed xilka yimid uu si weyn ugu ololeeyay in shacabka Itoobiya ee 120-ka milyan ah uu u heli doono bad, isaga oo jeediyay khudbad arrinkaas la xiriirta bishii Oktoobar 2023, hadalkaas oo loo fasirtay in uu Eritrea duulaan ku yahay, balse uu caddeeyay in uusan saas ula jeedin hadalkiisa.

Dowladda madaxweyne Xasan Sheekh ayaa xiriir dhow la laheyd Imaaraadka Carabta tan iyo markii uu xilka yimid, ayada oo dalkaas uu ahaa kii ugu horreeyey ee uu booqday, hase yeeshee tuhunka la xiriira Itoobiya ayaa taas wax weyn ka beddeli kara.