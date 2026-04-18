Iiraan oo dib ula wareegtay marinka Hormuz kuna dhawaaqday go’aan culus

Tehraan (Caasimada Online) – Ciidamada milatariga Iran ayaa sheegay inay dib ula wareegayaan xakamaynta marin-biyoodka Hormuz, sida ay warbaahinta dowladda Iran sheegtay.
Wakaaladda wararka Fars, oo xiriir la leh Ciidanka Ilaalada Kacaanka Jmahuuriyadda Islaamiga ah iyo telefishinka qaranka ee IRIB ayaa soo xigtay bayaan ka soo baxay Ilaalada Kacanaka oo sheegaya in marin-biyoodku uu “ku laaban doono xaaladdiisii hore”, iyadoo ciidamada hubeysan ay maamuli doonaan aaggaas.
Horey waxaan u aragnay qaar ka mid ah maraakiibta oo ka gudbaya marin-biyoodkaas, balse weli ma cadda inta gaadiidka badda ah ee sida dhab ah uga gudbay marinkaas muhiimka ah.
Bayaanka Ilaalada Kacaanka Iiraan wuxuu Mareykanka ku tilmaamay “burcad badeednimo”, isagoo sheegay in “waxa loogu yeero xannibaadda” ay la mid tahay dhac dhanka badda ah. Iiraan ayaa hore u sheegtay inay xiri doonto marin biyoodka haddii Mareykanku uu sii wado xayiraadda uu ku hayo dekedaha.
Dhinaca kale, Taliska Dhexe ee Khatam al-Anbiya ee Iiraan ayaa ku dhawaaqay in xaaladda marinka Hormuz ay ku soo noqotay sidii hore, isla markaana marinkan istaraatiijiga ah uu hadda “ku jiro gacanta adag ee xakamaynta iyo maareynta ciidamada qalabka sida.”
Taliska, oo mas’uul ka ah hawlgallada dagaalka, ayaa sheegay in Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran ay ogolaatay in si xaddidan oo nidaamsan ay u maraan qaar ka mid ah maraakiibta shidaalka iyo kuwa ganacsiga marinka Hormuz, iyadoo loo marayo “heshiisyadii hore iyo hab ku dhisan kalsooni wanaag.”
Si kastaba ha ahaatee, talisku wuxuu sheegay in go’doominta sii socota iyo tallaabooyinka sharci-darrada ah ee ciidamada badda ee Mareykanka ay beddeleen xaaladda, isla markaana ilaa laga qaadayo xannibaadaha ku saabsan xorriyadda dhaqdhaqaaqa maraakiibta imaanaya iyo kuwa ka baxaya Iran, ay sii socon doonto xakamayn adag iyo kormeerka marinka Hormuz.