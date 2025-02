Isku dayga Donald Trump ee masaafurinta Soomaali oo guul-darreystay + Sababta

By Asad Cabdullahi Mataan

Anchorage (Caasimada Online) – Maxkamad federaal ah ayaa xukuntay in Hay’adda Socdaalka iyo Kastamka Mareykanka (ICE) ay si sharci-darro ah u xirtay qaxooti Soomaaliyeed oo magangelyo doon ah, waxayna amartay in si degdeg ah loo sii daayo. Go’aankan wuxuu muujinayaa khilaafaadka ka dhex jira siyaasadda socdaalka ee Mareykanka.

Roble Ahmed Salad, oo 27 jir ah, ayaa tan iyo 5-tii Febraayo ku xirnaa xabsiga Anchorage ee gobolka Alaska, kadib markii ICE ay qabatay isaga oo qeyb ka ah olole socdaalka lagu adkeynayo oo ka dhacay xilligii maamulka Madaxweyne Donald Trump.

Si kastaba ha ahaatee, Garsoore Kyle Reardon oo ka tirsan maxkamadda federaalka ayaa xukumay in sii haynta Salad ay jabinayso sharciga federaalka, maadaama dowladda aysan caddeyn in Soomaaliya si joogto ah u aqbalayso dadka laga masaafurinayo.

“Dhoofintiisu lama saadaalin karo waqti dhow,” ayuu garsooruhu ku qoray xukunkiisa, isagoo xusay in haddii aan la haynin qorshe rasmi ah oo lagu masaafurinayo, dowladda aysan sharci u haysan in ay xabsiga ku sii hayso. Garsooruhu wuxuu soo jeediyay in maxkamadda gobolka Alaska ay ogolaato sii deyntiisa iyadoo lagu xiro shuruudo kormeer.

Salad oo ku jira xaalad sharci la’aan ah

Salad wuxuu Mareykanka soo galay sanadkii 2022 isaga oo ka soo gudbay xadka Mexico si uu u dalbado magangelyo. Codsigiisa waa la diiday, waxaana maxkamadda socdaalka ay sanadkii 2023 soo saartay amar masaafurin ah. Si kastaba ha ahaatee, xaaladda amni-darro ee ka jirta Soomaaliya ayaa ka hortagtay in dib loogu celiyo.

Mas’uuliyiinta Mareykanka ayaa qiray in dalkaasi weli khatar yahay oo aysan suurtagal ahayn in dadka lagu celiyo si khasab ah, taasoo Salad gelisay xaalad sharci la’aan ah.

Kadib sii deyntiisii hore, wuxuu u guuray Anchorage, halkaas oo uu shaqo ka helay xarun daryeel oo lagu xanaaneeyo dadka waayeelka ah. Sidoo kale, wuxuu codsaday Xaaladda KMG ah ee La Ilaaliyo (Temporary Protected Status – TPS), taasoo u ogolaanaysa dadka ka yimid dalal ay ka jiraan dagaallo ama xaalado adag in ay si ku meel gaar ah ugu sii nagaadaan Mareykanka.

Iyadoo weli la sugayo natiijada codsigiisa TPS, ayaa ICE bishan gudaheeda mar kale xirtay Salad, iyagoo ku andacoonaya in Soomaaliya ay hadda si wanaagsan u aqbasho dadka la masaafurinayo, kadib isbeddelladii lagu sameeyay siyaasadda socdaalka ee Trump.

ICE waxay ku dooday in Salad uu weli ku jiro liiska dadka la masaafurinayo, sidaas darteedna ay sharci u leeyihiin xiritaankiisa.

Si kastaba ha ahaatee, garsoore Reardon wuu diiday dooddaas, isagoo xusay in dowladda aysan caddeyn in Soomaaliya ay si joogto ah u aqbali doonto dadka laga soo celinayo. Wuxuu ku dhawaaqay in sii haynta Salad ay tahay sharci-darro, maadaama uusan jirin qorshe cad oo lagu masaafurin karo.

“Sidaa darteed, codsaduhu wuxuu xaq u leeyahay in si degdeg ah loo sii daayo, iyadoo la raacayo xeerar kormeer oo habboon,” ayuu garsooruhu ku xusay xukunka.

Xukunka oo dood abuuray

Kiiska Salad wuxuu soo jiitay dareenka ururrada u dooda xuquuqda muhaajiriinta, kuwaas oo u arka in ICE ay adeegsanayso xeelado xirxirid adag, xitaa gobollada sida Alaska oo aan inta badan lagu arkin hawlgallada waaweyn ee la xiriira socdaalka.

“Xukunkan wuxuu xoojinayaa mabda’ aasaasi ah: dowladda ma hayn karto qof si aan xad lahayn haddii aysan jirin wax suurtagal ka dhigaya in la masaafuriyo,” ayuu yiri mid ka mid ah qareennada Salad.

Xafiiska Xeer Ilaaliyaha Guud ee Anchorage weli kama hadlin haddii uu racfaan ka qaadan doono xukunka. Haddii dowladda ay racfaan qaadato, Salad waxaa laga yaabaa in uu sii ahaado xabsiga ICE inta maxkamadaha sare ay go’aan ka gaaraan.

Hadda, xukunka maxkamadda federaalka waa mid cad: Salad waa in si degdeg ah loo sii daayo, iyadoo la sugayo ansixinta rasmiga ah ee maxkamadda gobolka Alaska.