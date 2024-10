ISRAEL oo qaaday tallaabo uga sii dareysa xaaladda GAZA

By Guuleed Muuse

Tel Aviv (Caasimada Online) – Baarlamaanka Israel ayaa Isniinti meel mariyay sharci ay dalkeeda uga mamnuucday Laanta Qaramada Midoobay u qaabilsan gargaarka bani’aadannimo ee Qaxootiga Falastiiniyiinta, ee loo soo gaabiyo UNRWA.

Go’aankan ayaa walwal geliyay xulufada Reer Galbeedka ee Isra’il, kuwaas oo ka casbi qaba in tallaabadani ay uga sii darto xaaladaha quusta ah ee horay uga taagnaa Gaza, halkaas oo muddo ka badan sannad ay ka socdaan dagaallo, duqeymo iyo go’doomin.

Israeli ayaa ku eedeysay UNRWA in qaar ka mid ah shaqaalaheeda ay ku lug yeesheen weerarki 7-badi October ay Xamaas ku qaadday Koofurta Isra’il, halkaas oo ay Isra’il sheegtay in lagu qilay in ka badan1,200 oo qof laguna afduubay boqollaal kale.

Waxay sheegtay in xubnaha UNRWA ay qaar u shaqeeyaan Xamaas qaarna kooxaha kale ee hubeysan ee Falastiiniyiinta. Xamas ayaa beenisay arrintasi.

Madaxa hey’adda UNRWA, Philippe Lazzarini, ayaa sheegay in codeynta baarlamaanka Isra’il ay ka soo horjeeddo axdiga Qaramada Midoobay, ayna xadgudub ku tahay sharciga caalamiga ah.

Wuxuu kalo sheegay in tani ay tahay ololihii ugu dambeeyay ee lagu doonayo in lagu sumcad xumeeyo UNRWA loogana xayuubiyo doorkeeda ku aaddan bixinta gargaarka iyo horumarinta bini’aadamka ee qaxootiga Falastin.

Go’aanka baarlamaanka Isra’il ayaa yimid, xilli taangiyada Isra’il ay Isniinti gudaha u sii galeen Waqooyiga Gaza halkaas oo ay ku go’doonsanyihiin ilaa 100,000 oo qof oo rayid ah, sida ay sheegtay Adeegga Gargaarka deg degga ee Falastiiniyiinta.

Wasaaradda Caafimaadka Gaza ayaa iyaduna xaqiijisay, in duqeymo ay ciidamada Isra’il shalay ka geysteen Marinka Gaza lagu dilay ugu yaraan 19 ruux.