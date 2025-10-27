Itoobiya oo jawaab caro leh ka bixisay war wadajir ah oo ay saareen Midowga Yurub iyo…

Addis-Ababa (Caasimada Online) – Dowladda Ethiopia ayaa diidday war-murtiyeed wadajir ah oo dhawaan ka soo baxay Masar iyo Midowga Yurub iyadoo ku tilmaantay mid “dhibaato keenaya oo si weyn niyad jab u ah.” Jawaabtan ayaa muujinaysa in xiisadda u dhaxaysa Addis Ababa iyo Qaahira ay weli taagan tahay.
Ethiopia waxay sheegtay in war-murtiyeedku “uu ku celcelinayo sheegashooyinka gumeysi iyo kuwa keli-yeelashada ah ee Masar ay ku hayso Webiga Niilka” uuna “gebi ahaanba iska indha-tirayo aragtiyaha iyo danaha wadamada kale ee webiga wadaaga.”
“Waa muhiim in la xasuusto in Webiga Niilka ay ku teedsan yihiin kow iyo toban waddan,” ayay tiri safaaradda Ethiopia. Waxay intaas ku dartay in war-murtiyeedka Masar iyo Midowga Yurub “uu dafirayo xuquuqda, hiigsiga, iyo xitaa jiritaanka ku dhawaad nus bilyan oo qof oo ku nool wadamadan Afrikada Saxaraha ka hooseeya,” sida ay ku warrantay warbaahinta Addis Standard.
Masar iyo Ethiopia waxaa ka dhexeeyey khilaaf soo jireen ah oo ku saabsan Biyo-xireenka Weyn ee Horumarka Ethiopia (GERD). Masar waxay sheegtay in biyo-xireenku uu yareyn karo xaddiga biyaha Niilka ee hoos u qulqulaya, taasoo dhibaato u geysan karta malaayiin qof oo ku nool Sudan iyo Masar oo ku tiirsan webiga.
War-murtiyeedkooda wadajirka ah, Masar iyo Midowga Yurub waxay ku yiraahdeen: “Waxaan si wadajir ah uga shaqeyn doonnaa arrimaha biyaha heer laba geesood, heer gobol, iyo heer caalami, oo ay ku jirto qodobada ku xusan Baaqa Wadajirka ah ee Iskaashiga Biyaha ee Masar iyo Midowga Yurub (EEWP). Iyadoo la aqoonsanayo ku tiirsanaanta weyn ee Masar ay ku tiirsan tahay Webiga Niilka xilli ay jirto biyo yari, Midowga Yurub wuxuu ku celinayaa taageeradiisa ku aaddan sugnaanta biyaha Masar iyo ixtiraamka sharciga caalamiga ah, oo ay ku jirto arrinta biyo-xireenka Ethiopia.”
War-murtiyeedka ayaa sidoo kale sheegay in Midowga Yurub “uu si xooggan u dhiirigelinayo iskaashiga xuduudaha ka tallaabsan ee ka dhexeeya wadamada Niilka, kaas oo ku saleysan mabaadi’da ogeysiis hore, iskaashi, iyo ‘in aan dhibaato la geysan’.”
Ethiopia waxay sheegtay inay ka xun tahay in “Midowga Yurub uu doortay inuu wiiqo Ethiopia isagoo isticmaalaya madal laba geesood ah oo uu la leeyahay Masar.” Waxay sheegtay in war-murtiyeedka wadajirka ah “uu faafinayo mowqifyo been abuur ah, eex ah, oo colaadeed oo ka dhan ah Ethiopia” uuna “la socon xiriirka soo jireenka ah ee taariikhiga ah ee ka dhexeeya Ethiopia iyo Yurub.”
Ethiopia waxay kaloo sheegtay in mowqifka Midowga Yurub uu iska indha-tirayo mabaadi’da aasaasiga ah ee sharciga biyaha caalamiga ah, oo ay ku jirto fikradda ah in biyaha la wadaago loo isticmaalo si caddaalad ah oo macquul ah.
Ethiopia waxay ku tilmaantay “wax laga murugoodo” iyo “wax laga xumaado” in Midowga Yurub — oo ah urur khibrad dheer u leh maareynta webiyada la wadaago — uu qaatay wax ay ku sifeysay “aragtida qalloocan ee sharciga caalamiga ah.”