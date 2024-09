Itoobiya oo Mareykanka u gudbisay dalab ka dhan ah go’aanka DF

By Asad Cabdullahi Mataan

Addis Ababa (Caasimada Online) – Dowladda Itoobiya ayaa qaaday tallaabo horleh oo ku aadan damaceeda ku aadan in ciidamadeeda ay sii joogaan gudaha Soomaaliya, kuwaas oo qayb ka ah howlgalka ATMIS ee hoostaga Ururka Midowga Afrika.

Wasiirka arrimaha dibadda Itoobiya Taye Atske-Selassi oo la kulmay Catherine Molly Phee, oo ah kaaliyaha xoghayaha arrimaha Afrika u qaabilsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in loo baahan yahay in laga fiirsado bixista ATMIS oo ay qayb ka yihiin ciidamadooda oo haatan ka howlgala gobollada Baay, Bakool iyo Gedo.

Taye Atske-Selassi ayaa soo jeediyay in laga fiirsado ka hor inta aan la go’aamin bixista ciidamada ATMIS oo ka socda dhowr dal Afrikaan ah, kuwaas 15 sano ka badan jooga Soomaaliya.

Sidoo kale wuxuu hoosta ka xariiqay in loo baahan yahay in la tixgelinayo dadaallada joogtada ah ee ciidamada Itoobiya ay kula dagaallamayaan kooxaha argagixisada, isaga oo xusay in door muuqdo ka qaateen howlgallada ka socda gudaha Soomaaliya.

Wasiirka oo ka warbixiyay kulanka uu la yeeshay kaaliyaha xoghayaha arrimaha Afrika u qaabilsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa xusay inay isla garteen in lasii wado dadaallada socda ee ku aadan soo afjaridda kooxaha argagixisada ah oo loo arko inay halis ku yihiin amniga gobolka.

“Labadeenaba waxaan xaqiijinay muhiimada ay leedahay sii wadida dadaalkayaga ku aaddan dagaalka ka dhanka ah argagixisada iyo dhismaha nabadda iyo amniga gobolka,” ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda dowladda Itoobiya.

Hadalkan ayaa kusoo aadayo,ayada oo la filayo in dhammaadka sanadkan ciidamada ATMIS ay isaga baxaan guud ahaan dalka, waxaana dowladda Soomaaliya ay qorsheysay howlgal kale oo beddalaya, kaas oo ay kamid noqonayaan ciidamo ka socda Masar, taas oo ay diidan tahay dowladda Itoobiya.

Si kastaba, Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa waxaa haatan ka dhexeeysa xiisad xoogan oo ka dhalatay heshiiska badda ee Ra’iisul wasaare Abiy Axmed la galay maamulka Somaliland.