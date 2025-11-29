26.5 C
Mogadishu
Saturday, November 29, 2025
Wararka

Jadwalka doorashada qof iyo codka ah oo la shaaciyay

By Jamaal Maxamed
Less than 1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Muqdisho (Caasimada Online) – Guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka ayaa maanta soo saaray jadwalka doorashada golaha deegaanka ee gobolka Banaadir, taas oo in muddo ah laga soo shaqeynayay

Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha, Mudane Cabdikariim Axmed Xasan, oo galabta shir jaraa’id u qabtay Wariyeyaasha ayaa shaaciyay jadwalka rasmiga ah ee doorashada golaha deegaanka ee gobolka Banaadir.

Cabdikariim ayaa ku dhaqaaqay in shacabka gobolka Banaadir ay 25-ka bishan u dareeri doonaan dooraahada golaha deegaanka, si ay codkooda ugu doortaan mas’uuliyiintii hoggaamin lahayd.

“25 bisha soo socota waxaa Gobolka Banaadir looga dareeri doonaa doorasho qof iyo cod ah.” Guddoomiye Cabdikariin Axmed Xasan,”.

Sidoo kale wuxuu fariin u diray xisbiyada iyo musharrixiintooda, isaga oo ugu baaqay inay u hoggaansamaan habraaca doorashooyinka ee ee guddigu mas’uul ka yahay.

Dhinaca kale, ururada siyaasadda ee isdiiwaangeliyay ayaa goor horena sii bilaabay ololahooda doorashooyinka, si ay shacabka uga helaan codadka lagu soo baxayo

Soomaaliya ayaa haatan isku diyaarineyso doorasho qof iyo cod ah oo ay dalka ku hoggaamineyso Villa Soomaaliya oo taageerto ka heleyso qaar kamid ah dowlad goboleedyada dalka, waxaase dhanka kale diidan Jubbaland, Puntland iyo mucaaradka la baxay Madasha Samatabixinta Soomaaliyeed.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Xildhibaan Sanyare oo ka horyimid go’aankii ka soo baxay maamulka Puntland
Jamaal Maxamedhttp://caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved