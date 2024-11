Jubaland oo dhowr tallaabo qaadeysa ka hor doorasho

By Asad Cabdullahi Mataan

Kismaayo (Caasimada Online0 – Maamulka Jubaland ayaa billaabay tallaabooyin dhawr oo is xig-xiga ka hor inta aysan u jeedsan qabanqaabada doorasho muran badan uu ka taagan yahay.

Ciidamada nabad sugidda iyo kuwa madaxtooyada ayaa billaabay hawlgallo gudaha Kismaayo oo ay meesha kaga saarayaan wax kasta oo halis ah oo si uun qalqal u galin kara doorashada.

Waxaa ka mid in la baddelo dadka tuhunka laga qabo ee ciidanka ku jira. In awaamiir la siiyo ciidanka. Waxaa sidoo kale ka mid ah in ay xiraan ama tallaabo ka qaadaan cid kasta oo taageersan dowladda federaalka, ama mucaaradka ah.

Waxaa suurt-ogal ah in la xir-xiro dad ama la tarxiilo sidii horeyba looga bartay maamulkan.

Waxaa kale oo laga yaabaa in Jubaland weerarto ama gebi ahaanba kala dirto ciidamada federaalka inta yar ee ka joogta Kismaayo, waxayna arrintan ku caddahay warqaddii kasoo baxday madaxtooyada Arbacadii. Waxa ciidankan lagu eedeeyay in falal amni daro ku kaceen halkii hawlgalka Al-Shabaab ay ka qeyb gali lahaayeen.

Talaabada xigta ayaa ah in odayaasha, bulshada rayidka iyo cid kasta oo la heli karo laga hadal siiyo, saxaafadana u sheegaan in madaxweynaha taageersan yihiin, cid kasta oo kalena ay qaldantahay.

Tan ayaa looga gol leeyahay in lagu jiheeyo aragtida dadweynaha, looguna muujiyo in ay raali ka yihiin, oo ay doonayaan madaxweyne Axmed Madoobe.

Jubaland ayaa sidoo kale dhambaalo u kala diri doonta beesha caalamka, iyada oo xitaa la adeegsanayo saaxiibada sida siyaasiyiinta mucaaradka federaalka iyo maamulka Puntland.

Intan oo arrin marka la xaqiijiyo, ayaa laga yaabaa in la magacaabo guddiga doorashada, lana galo hawsha doorashada.

Sida iska cad, Axmed Madoobe ayaa mar saddexaad loo dooran madaxweynaha maamulka Jubaland, waana hoggaamiyaha ugu waqtiga dheer xilligan ee madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya.