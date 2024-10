Jubbaland oo caddeysay mowqifkeeda ku aadan muddo kororsiga G/Wadatashiga

By Jamaal Maxamed

Kismaayo (Caasimada Online) – Warsaxaafadeed kasoo baxay madaxtooyada Jubbaland ayaa waxaa lagu caddeeyay mowqifkooda ku aadan go’aannada xasaasiga ah ee xalay kasoo baxay shirka golaha wadatashiga qaranka oo lagu go’aamiyay muddo kororsi 1 sano ah oo loo sameeyay madaxda dowlad goboleedyada, si dalka looga qabto doorashoo toos ah.

Jubbaland ayaa si cad u diiday muddo kororsiga lagu dhawaaqay, waxayna sheegtay in iyadu aanay qayb ka noqon doonin heshiiska la gaaray.

Sababta ay ku diiday muddo kororsiga waxa ay ku sheegtay in halkii sano ee hore loogu daray maamullada dalka aanay waxba ka fulin waxyaabihii lagu heshiiyay, isla markaana tallaabada hadda la qaaday ay dalka u horseedi karo firaaq dastuuri ah.

Sidoo kale waxa ay Jubbaland shaaca ka qaaday in maamulladu ay iyagu u madax bannaan yihiin doorashadooda, sidaas darteeda ay doorashada Jubbaland ku dhici doonto waqtigeeda.

“Jubbaland waxay xaq u leedahay iyada oo ilaalineysa in Firaaq dastuuri ah in uusan dhicin in Doorashada heerarka kala duwan ay ku dhacaan waqtigooda aysana dhicin mudo kordhin kale. Sida ku cad qodobka 80-aad ee dastuurka Jubbaland Gudiga madaxa banaan ee xuduudaha iyo doorahooyinka Jubbaland ayaa xaq u leh qabashada doorashooyinka golayaasha deegaaanka, Baariamaanka iyo Madaxtooyada” ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay maamulka Jubbaland.

Waxaa kale oo Jubbaland ay warsaxaafadeedkan ku faah-faahisay sababaha ay uga baxday shirka, iyada oo ku dooday in ay soo jeedisay in la raadiyao maamullada maqan, sida Puntland iyo SSC-Khaatumo, balse dowladda federaalka ay ka hortimid soo jeedintaasi.

Ugu dambeyn, Jubbaland ayaa ugu baaqday Baarlamaanka Soomaaliya, dowlad goboleedyada, beesha caalamka iyo shacabka Soomaaliyeed in loo istaago ilaalinta geeddi socodka dhismaha qaranka Soomaaliyeed iyo ku dhaqanka dastuurka lagu heshiiyay.

Tallaabada ay qaaday Jubbaland ayaa ku soo aadeysa xilli warmurtiyeedka laga soo saaray shirka golaha wadatashiga qaranka lagu go’aamiyay in dalka ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah, isla markaasna la isku raacay in dib loo dhigo doorashooyinka maamul goboleedyada oo la qabtay bisha Septembar ee sannadka soo socda ee 2025-ka.