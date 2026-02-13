Kadib dhacdadii xalay, Xamza oo hoygooda ku booqday Shariif iyo Rooble

Muqdisho (Caasimada Online) – Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, Xamza Cabdi Barre ayaa hoygiisa ku booqday Madaxweyne hore Shariif Sheekh Axmed xilli xalay Madaxweynihii hore iyo xubno ka tirsan Golaha Mustaqbalka laga celiyay Xalane.
Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha oo qoraal kooban kasoo saaray booqashadan ayaa sheegay inay qeyb ka tahay niyad wanaagga madaxda dowladda ku wajahayso wada-hadalka, horeyna u abuurtay jawi kasta oo xasillooni oo dalka horey loogu wadi karo.
Kulanka waxaa qeyb ka ahaa Ra’iisul Wasaare hore Xasan Cali Kheyre oo xubin ka ahaa Golaha Mustaqbalka, qeybna ka ahaa xubnihii xalay laga celiyay Xalane, halkaasi oo ay kulan kula lahaayeen madaxweynayaasha Jubaland iyo Puntland.
Ra’iisul Wasaare Xamza ayaa sheegay in gogosha dowladda ay markasta fidsantahay, albaabka madaxdana uu furan yahay, muhiimna tahay in dhinacyada lagala fariisto xal-u-halista arrimaha taagan si dalka uu horey ugu tallaabsado, loogana xoreeyo kooxaha argagixisada, meelna looga soo wada jeesto faragalinta dibadeed ee lagu sameeyay dalka.
Sidoo kale, Ra’iisul Wasaare Xamza ayaa hoygiisa ku booqday Ra’iisul Wasaare hore, Maxamed Xuseen Rooble.
Mudane Xamza iyo Maxamed Rooble ayaa ka wada-hadlay xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka, gaar ahaan arrimaha gogosha wada-hadalka dowladda iyo Golaha Mustaqbalka.
Dhinaca kale, Golaha Mustaqbalka Soomaaliyeed ayaa shaaca ka qaaday in ay weli ka go’an tahay “ka qeybgalka iyo ka mira-dhalinta wadahadallada lagu jaangooynayo jihada siyaasadeed ee dalka,” inkastoo ay si adag u cambaareeyeen dhacdo ay ku tilmaameen is-hortaag ay ciidamada dowladda ku sameeyeen madaxdooda sare, xilli ay ku wajahnaayeen kulan muhiim ah.
War-saxaafadeed kasoo baxay Golaha xalay, ayaa lagu sheegay in ujeedka kulankooda uu ahaa diyaar-garowga wada-xaajoodka la filayo inuu dhex-maro iyaga iyo Dowladda Federaalka, si looga baaqsado firaaq dastuuri ah iyo qalaalase siyaasadeed.
Golaha ayaa hoosta ka xariiqay in xal-u-helista khilaafaadka doorashada ay tahay dan qaran, balse waxay walaac ka muujiyeen tallaabooyinka amniga ee lagu beegsaday Madaxweynihii hore Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Ra’iisul Wasaare hore Maxamed Xuseen Rooble.
Waxay sidoo kale uga digeen Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu ku mashquulo “dano siyaasadeed oo sii kala fogeynaya dadka Soomaaliyeed.”