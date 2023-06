KENYA iyo JABUUTI oo ka horyimid qorshe ay bishan damacsan tahay SOMALIA

By Jamaal Maxamed

Jabuuti (Caasimada Online) – Madaxweynayaasha waddamada Kenya iyo Jabuuti oo shir jaraa’id wada qabtay ayaa ka hadlay arrimo ku aadan xaaladda ammaan ee Soomaaliya, gaar ahaan qorshaha dhimista ee ciidamada Midowga Afrika ee ka howlgala Soomaaliya.

William Ruto iyo Ismaaciil Cumar Geelle ayaa shirkooda jaraa’id si gaar ah diirada ugu saaray muhiimadda ay leedahay in la is waafajiyo dhimista ciidanka ATMIS iyo awoodda amni ee dalka.

Labada madaxweyne ayaa u muuqda inay kasoo horjeedaan qorshaha ay dowladda ku dooneyso in lagu dhimiyo tirada ciidamadaas oo 15 sano ka howlgalaya gudaha dalka.

Waxay ku doodeen in muhiim tahay in la ogaado marka hore in Soomaaliya ay awood u leedahay inay si hufan ula dagaallanto kooxda Al-Shabaab.

Sidoo kale waxay ku adkaysteen baahida loo qabo in la ilaaliyo waxay ugu yeereen guulaha ATMIS, maadaama muddo dheer ay Soomaaliya u joogeenm nabad ilaalin.

“Annagoo ah dalalka ciidamada ku deeqay howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM) waxaan ku heshiinnay in shir-madaxeedka IGAD ee soo socda in looga hadlo qorshaha kala guurka Soomaaliya iyadoo la ilaalinayo guulaha ay gaareen AMISOM/ATMIS” ayay shirkooda jaraa’id ku yiraahdeen madaxweynaha waddamada Kenya iyo Jabuuti.

Hawlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (ATMIS) ayaa la filayaa inuu dhimo 2,000 oo askari marka la gaaro bishan June 30-keeda, si masuuliyadda amniga loogu wareejiyo ciidamada ammaanka ee dowladda Soomaaliya.

Dowladda federaalka ayaa horay ugu dhowaaqay in la guda galo dhismista askarta ATMIS, si loo fuliyo qaraarka golaha ammaanka ee tirsigiisu yahay 2670, waxaana arrintaas Jimcihii lasoo dhaafay ku dhowaaqay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya.

Si kastaba, Kenya iyo Jabuuti ayaa kamid ah waddamada ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya, sidoo kalena laga sugayay inay soo diraan ciidamo dheeraad ah oo ka qayb qaata wajiga labaad ee duulaanka mar kale lagu qaadayo kooxda Al-Shabaab.