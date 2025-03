Ku dhawaad 24 saac kadib oo lasoo afjaray weerarkii Beledweyne + Khasaaraha

By Jamaal Maxamed

Beledweyne (Caasimada Online) – Ku dhawaad 24 saac oo xiriir ah kadib ayaa waxaa goordhow lasoo afjaray weerarkii xooganaa ee ay shalay maleeshiyaadka Al-Shabaab ku qaadeen hoteelka Qaahira oo ku yaalla galbeedka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan.

Weerarka oo qaraxyo ku billowday ayaa waxaa xigay dagaal toos ah oo xubno Shabaab ah ay ku galeen hoteelka oo ay daganaayeen odayaal dhaqameed iyo saraakiil ciidan.

Inta la xaqiijiyay waxaa weerarkan ku dhintay ilaa 7 ruux oo isugu jiray Nabadoonno, saraakiil ciidan iyo dad shacab ahaa, waxaana ku dhaawacmay tiro intaas ka badan.

Guddoomiyaha degmada Beledweyne, Cumar Calasow oo shir jaraa’id qabtay ayaa ka warbixiyay sida uu u dhacay howlgalka, wuxuuna sheegay in ragga weerarka soo qaaday ay ahaayeen illaa 6 nin, isla markaana 4 kamid ah ay is qarxiyeen, laba kalena la dilay.

Sidoo kale wuxuu tilmaamay in ciidamada ammaanka ay ku guuleysteen in ugu dambeyn ay gudaha u galaan hoteelka, iyaga oo toogtay raggii tan iyo shalay ka dhex dagaalamayay dhismaha hoteelka la weeraray oo ku yaalla xaafadda Howlwadaag.

“Kooxda hotelka weerartay waxay ahaayeen lix dhagar qabe 4 ka mid ah way is qarxiyeen, labada kalana waxaa toogasho ku dilay ciidanka amaanka, ciidamada waxay ku howlanayeen ilaa shalay soo badbaadinta odayaal, saraakiil iyo dad kalo shacab ah oo badan oo ku jiray hotelka, waxaana howlgalka ay soo afjareen saqdii dhexe ee Xalay, hada subaxan waxan ku suganahay gudaha hotelka oo ciidamada ayaa wada baaritaano la xariira dhagarta kooxda Al-shabaab iyo in qaraxyo ay ku xireen dhismaha guriga” ayuu yiri guddoomiyaha degmada Baledweyne.

Dhinaca kale Nabadoon kasoo badbaaday weerarka ay Al-Shabaab ku qaadeen hoteelka ku yaalla magaalada Beledweyne ayaa ka sheekeeyay sida ay wax u dhaceen, isagoo sheegay in muddo dheer uu dagaallamay, ugu dambeyntiina uu naftiisa badbaadsaday isagoo dhaawac fudud qaba.

“Salaaddii subax annaga oo cibaado ku jirna ayay nagu dhufteen gaari nooca Leylo ah oo qarax ay ku soo rareen. Kadibna, waxaa gudaha hotelka soo galay rag hubeysan oo aan ku qiyaasay 6 ilaa 7 qof. Aniga iyo rag kale aad ayaan u dagaallannay,” ayuu yiri.

Waxaa kale oo uu intaasi kusii daray in markii hore ay iska caabiyeen kooxda, balse uu jiro qof kale oo is qarxiyay markii ay cabbaar dagaallamayeen. Wixii qaraxa labaad ka dambeeyay ayay u suurtagashay inay rag badan ka dilaan kooxdii weerarka soo qaaday.

Weerarkan ayaa kusoo aaday xilli Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ay haatan ka socdaan howlgallo culus oo ka dhan ah maleeshiyaadka Al-Shabaab, kuwaasoo mar kale dib ugu soo laabtay deegaannadii laga xoreeyay gobolladaasi oo hoos taga maamulka HirShabelle.

Beledweyne, oo xudun u ah kacdoonka shacab ee ka dhanka ah Khawaarijta, ayaa waxaa marar badan ka dhacay qaraxyo ay soo maleegeen Al-Shabaab, kuwaasoo geystay khasaare isugu jiro dhimasho iyo dhaawac. Qaraxan ayaa u muuqda mid lamid ah kuwii hore.