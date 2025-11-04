Kulamo xasaasi ah oo dhex-maray wakiilo ka kala socday Al-Shabaab iyo Ansar Allah

New York (Caasimada Online) – Qaramada Midoobay ayaa kashiftay xog sirdoon oo cusub taasoo muujinaysa iskaashi sii kordhaya oo dhex maray kooxda hubaysan ee Ansar Allah ama Xuutiyiinta ee Yemen iyo dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab ee Soomaaliya, ee xiriirka la leh Al-Qaeda.
Sida lagu sheegay warbixin soo baxday Febraayo 2025, balse dhowaan uu dib u eegay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay, wakiillo ka kala socday labada kooxood ayaa kulamo ku yeeshay Soomaaliya intii u dhaxaysay Luulyo iyo Sebtembar 2024, xilli ay taagnayd xiisadda Badda Cas.
Warbixinta ayaa si faahfaahsan u sheegtay sida Xuutiyiintu la sheegay inay u fududeeyeen tahriibinta hub casri ah, oo ay ku jiraan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Iran samaysay (drones) iyo gantaallada dhulka laga rido oo la gaarsiiyay Al-Shabaab. Taas beddelkeeda, waxaa la soo warinayaa in dagaalyahanno ka tirsan Al-Shabaab loo qaaday dalka Yemen si loogu tababaro adeegsiga iyo dayactirka qalabkan.
Khubaro ka tirsan Qaramada Midoobay ayaa ka digay in iskaashigan uu astaan u yahay isbeddel istiraatiiji ah oo ku yimid isku-xirka kooxaha jihaad-doonka ah ee Geeska Afrika iyo Jasiiradda Carabta.
In kasta oo uu jiro khilaaf xagga caqiidada ah—Al-Shabaab waxay ku dhaqmaan aragtida Salafi-Jihaadiga (Salafi jihadism) halka Xuutiyiintu ay raacsan yihiin mad-habta Shiicada Zaydiga ah (Zaidi Shia Islam)—labada kooxood waxay u muuqdaan inay si xeeladaysan isu bahaysanayaan si ay uga hortagaan cadowga ay wadaagaan ayna u ballaariyaan baaxadda howlgaladooda.
Warbixinta ayaa sidoo kale xustay in saamaynta sii kordhaysa ee Xuutiyiinta ee gobolka Badda Cas ay u sahashay inay dhistaan shabakado saadka iyo isgaarsiinta ah oo taageera howlgalada mintidiinta ee xuduudaha isaga gudba.
Horumarradan ayaa walaac ku abuuray dowladaha Reer Galbeedka iyo kuwa gobolka, gaar ahaan marka la eego suurtagalnimada weerarro isku dubaridan oo lagu qaado marinnada badaha iyo danaha caalamiga ah.
Falanqeeyayaasha arrimaha amniga ayaa aaminsan in isbahaysigan uu kicin karo jawaab celin xooggan oo ka timaada Mareykanka iyo xulafadiisa, gaar ahaan xilli ay Xuutiyiintu sii wadaan beegsiga maraakiibta ganacsiga iyo goobaha militariga ee Badda Cas iyo Gacanka Cadmeed.
Qaramada Midoobay ayaa ku baaqday in la kordhiyo kormeerka iyo is-dhaafsiga xogaha sirdoonka si looga hortago khatartan soo ifbaxaysa, iyadoo xoogga saartay baahida loo qabo iskaashi heer gobol ah si looga hortago xasillooni darro intaas ka badan.