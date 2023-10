Maamulka gobolka oo jawaab ka bixiyay canshuur laga qaaday masaajidyo iyo dugsiyo

By Jamaal Maxamed

Muqdisho (Caasimada Online) – Maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta qaaday tallaabo deg-deg ah, isaga oo ka jawaabay cabasho kasoo yeertay shacabka deggan inta u dhexeysa degmada Kaaraan iyo deegaanka Gubadley ee duleedka magaalada Muqdisho.

Shacabka ayaa shalay qaylo dhaan ka muujiyay rag ka tirsan dowladda oo bilaabay inay canshuur ka qaadaan masaajidda iyo dugsiyada qur’aanka ee ku yaalla halkaasi, taas oo dad badan layaab ku noqotay, kadib markii lasoo wariyay in rasaas loo adeegsaday mid kamid ah dugsiyada ku yaalla xaafadaas, taas oo dhalisay khasaare u badan dhaawac.

Guddoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir, Mudane Maxamed Axmed Diiriye (Yabooh) oo tegay xaafadda ay dhibaatada ka taagan tahay ayaa sheegay in maamulka gobolka uusan wax ka ogeyn canshuur laga qaadayo goobaha lagu cibaadeysto iyo sidoo kale dugsiyada lagu barto qur’aanka kariimka.

Yabooh ayaa sidoo kle caddeeyay in xittaa File-ka dowladda hoose uusan ku jirin in lacag canshuur ah laga qaado goobahaasi, balse ay tahay in la kaalmeeyo.

“Masaajidda iyo dusgiyada nooma qorna in canshuur laga qaado, kumana jirto File-ka dowladda hoose, waana i maqlaayaan labadii maamul ee halkan ka jiray, amarkaas waa amar duq magaallo” ayuu yiri guddoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda ee gobolka.

Sidoo kale wuxuu intaasi kusii daray “Sideedaba masaajid iyo dugsi waa la kaalmeeyaa waa la garab isaataagaa, waxaa la rabaa inay nooga duwanaadaan waxa kale oo dhan”.

Guddoomiye Yabooh oo hadalkiisa sii wata ayaa raalli-gelin buuxda siiyay waxgaradka deegaanka, isaga oo ballan qaaday in arrintan ay wax badan ka qaban doonaan

“Lacag dowladeed sideedaba waa inay system ku timaadaa, systemna ay ku dhacdaa marka raalli ahaada odayaasha iyo dadka xaafadda oo dhan” ayuu mar kale yiri Yabooh.

Arrintan aya markii ay soo baxday waxaa ka dhashay hadal heyn xoogan, ayada oo dadka isticmaala baraha bulshada ay si weyn uga falceliyeen in canshuur laga qaado masaajidda iyo dugsiyada qur’aanka kariimka ee ku yaalla gudaha magaalada Muqdisho.