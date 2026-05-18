Maamullada degmooyinka Gobolka iyo hay’adaha amniga oo heegan la geliyay + Sababta

Muqdisho (Caasimada Online) – Ciidamada ammaanka ee dowladda Soomaaliya ayaa adkeeyay amniga magaalada Muqdisho, iyadoo si gaar ah habeenkii loo howlgaliyay hay’adaha ammaanka ee u xilsaaran caasimada.
Guddoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda ee Gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiriye (Yabooh) oo kormeeray demooyinka Yaashiid iyo Warta Nabadda ayaa sheegay inu ujeedka uu ahaa sugida amiga, isaga oo u mahadceliyay mas’uuliyiinta maamullada labada degmo iyo ciidanka amniga.
Yabooh ayaa shaaca ka qaaday in kormeerkiisa uu la xiriiray kulan dhawaan caasimada oo lagu go’aamiyay in heegan la geliyo hay’adaha amniga iyo maamullada degmooyinka, si ay uga hortagaan wax kasta oo liddi ku ah ammaanka.
“Caawa waxaan kormeer ku sameyneynay amniga Muqdisho waxaan soo marnay aniga iyo mas’uuliyiinta labada degmo iyo hay’adaha amniga degmada Yaaqshiid iyo degmada Warta Nabadda waxaan tegnay xaafadaha dhexdooda kormeerkan wuxuu ahaa mid ka dhashay habeen dhaweyd shir ay yeesheen hay’adaha ammaanka oo lagu soo saaray jadwal loogu talagalay in heegan la geliyo degmooyinka oo habeenkii ay shaqeeyaan ujeedadu waxaa waayay in dadka laga war qabo amnigoodana laga war qabo ,” ayu yiri Yabooh.
Sidoo kale, wuxuu bogaadiyay wada shaqeynta shacabka iyo laamaha amniga, maadaama ay bulshadu qayb ka tahay sugidda amniga caasimada.
“Bulshada waa la sheekeysanay aad iyo aad ayay u faraxsan yihiin waxayn ku faraxsan yihiin ammaanka magaalada Muqdisho iyo hormarka ka socda,” ayuu sii raaciyay.
Adekeynta amniga caasimada ayaa looga gol-leeyahay ka hortaga amni darrada iyo in la qalqaliyo xasiloonida haatan ka jirta dalka.