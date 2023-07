Madaale oo go’aan kasoo saaray xiisadda Qabuuraha Macallin Nuur + Sawirro

By Jamaal Maxamed

Muqdisho (Caasimada Online) – Guddoomiyaha gobolka Banaadir, ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa maanta ku baxay xiisadda ka taagan qabuuraha Macallin Nuur oo ku yaalla xaafadda Tareedisho ee deegaanka Garasbaaley oo dhaca duleedka magaalada Muqdisho.

Booqashada guddoomiyaha ayaa timid, kadib markii ay arrin walaac leh kasoo korortay qabuurahaas oo dadka qaarkood ay kala soo baxeen maydadka, kadib markii burburin lagu bilaabay dhulkaasi oo uu horay u waqfay, Marxuum Macallin Nuur Maxamed Siyaad.

Duqa Muqdisho oo ay wehlinayeen Agaasimaha Waaxda Dhulka, Agaasimaha Xafiiska Duqa, Afhayeenka Gobolka Banaadir iyo Maamulka Deegaanka Garasbaaley ayaa waxa uu halkaasi kula hadlay shacabka ka wal-walsan arrintaasi oo halkaasi buux dhaafiyay.

Madaale ayaa shaaca ka qaaday in qabuuraha Macalin Nuur ay yihiin kuwa soo jireen ah, isla-markaana aan la ogolaan karin in xilligaan ay dad sheegtaan.

Sidoo kale guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa sheegay in dowladda hoose mas’uul ka tahay Muqdisho iyo dhulalkeeda, sidaas daraadeedna aan la burburin karin qabuurahaasi. Waxaa kale oo uu amar ku bixiyay in aan laga saari karin wax qabri ah, halkaasna laga dhisi karin guryo, si looga hortago in la deegaameysto halkaasi.

“Waxaan arki jirnay dad nool oo la barakicinayo, balse maanta waxaan arkeynaa meydad la barakicinayo. Qabri la qodi karo ma jiro dowladda hoose ayaan mas’uul ka ah qofkii lagu arkana waa la xirayaa” ayuu yiri guddoomiye Yuusuf Xuseen Jimcaale (Madaale).

Ugu dambeyn wuxuu faray Maamulka Deegaanka Garasbaaley iyo Agaasinka Waaxda Dhulka Dowladda Hoose ee Xamar Naqshadeynta iyo in darbi lagu wareejiyo qabuuraha Macallin Nuur, si aysan u dhicin ku xad-gudub dhinaca dhulka ah.

Arrintan ayaa marka ay soo shaac baxday waxa ay keentay in durbo dadka qaar oo ka walaacsan xaaladdaas ay maydadka ehelladooda kala baxaan qabuuraha Macallin Nuur oo dad badan lagu aasay, illaa 80-tameeyadii.

Mid kamid ah ehellada dadka ay saameysay arrintan oo ah wiil dhalinyaro ah ayaa la hadlay warbaahinta wuxuuna sheegay in habeenkii la burburiyo Qabuuraha, isla-markaana uu ka socdo dhisme qarsoodi ah, taas oo keentay in dadka qaar meydadka kala baxaan.

“Qabuuraha habeenkii ayaa lagu soo dheelmadaa waa la jajabiyaa dadkii waqfay ee ilmo Macallin Nuur wax ballan qaad ah oo aan ka heyno ma laha. Aniga Aabahey 2008-dii ayaa lagu aasay marka dad badan oo qaraabadeyda ahna waa lagu wada aasay” ayuu yiri.

Si kastaba, dhacdadan ayaa marar badan soo noq-noqotay, waxaana horay hadlay qoyska reer Macallin Nuur oo beeniyay in dhulkaasi la iibiyay, waxayna si cad u sheegeen in dhulka uu ahaan doono sida uu u bixiyay Aabahood oo caan ku ahaa faafinta Diinta Islaamka.