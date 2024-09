MADAALE oo wada isla xisaabtanka dakhliga Xamar – Maxaa dhacay maanta?

Muqdisho (Caasimada Online) – Waxaa maanta xarunta dowladda hoose ee Xamar ka qabsoomay kulan isla xisaabtan ah, xilli uu guddoomiyaha maamulka gobolka Banaadir uu wado isla xisaabta maaliyadeed ee dakhliga kasoo xarooda caasimadda.

Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna Duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Madaale oo kulankan la qaatay agaasimeyaasha iyo howlwadeenada waaxyaha Dakhliyadda kala duwan ee dowladda hoose ee Xamar, ayaa sidoo kale waxa qeyb ka aheyd wacyigelin, si loo adkeeyo hufnaanta shaqo ee umadda u hayaan.

Agaasimaha diinta iyo awqaafta maamulka gobolka Banaadir Sheekh Cabdullaahi Garuun iyo Sheekh Cali-nuur Xoogsade oo kulanka ka hadlay ayaa diirada saaray qiimaha diinteena islaamka ay siisay maalka, dhowrista hantida, amaanada iyo xaaraantimeynta rashwada.

Guddoomiye Madaale ayaa sheegay in la-dagaalanka musuqa iyo dokumentiyada been abuurka uu sababay in kor loo qaado miisaaniyadda dowladda hoose, isla markaana lagu guuleystay in la dhowro xuquuqda shaqaalaha.

Sidoo kale waxa uu guddoomiyaha si gaar ahh ugu mahad-celiyay howl-wadeenada waaxyaha dhakhliyada sida ay ugu qeyb qaateen kobaca dhaqaalada dowladda hoose ee Xamar.

Duqa Muqdisho ayaa ugu dambeyntiina wuxuu kula dardaarmay howl-wadeenada waaxyaha dakhliyadda kala duwan in ay ku dadaalaan Amaanada iyo ilaalinta hantida ummadda, asigoona ka digay in lagu xadgudubo dhakhaalaha laga soo qaado shacabka.

Qorshahan isla-xisaabtanka ee uu wado duqa Muqdisho ayaa durba horseeday kororka miisaaniyadda dowladda hoose, ayada oo ay meesha ka baxeen lacago la leexsan jiray, taas oo maamulka joogo uu ku tilmaamay mid bilow fiican u ah qorshahaan.