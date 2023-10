Madaxweyne BIDEN oo ku wajahan Israel + Qorshaha

Washington (Caasimada Online) – Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa Arbacada booqan doona Israel, sida uu ku warramay xoghayaha arrimaha dibedda Antony Blinken, oo kulamo is-daba joogo ah la yeeshay ra’iisul wasaaraha Israel.

“Wuxuu halkan imanayaa waqti xasaasi u ah Israel, gobolka iyo dunida,” ayuu yiri Blinken.

Magaalada Washington, afhayeenka Golaha Amniga Qaranka Jonh Kirby ayaa u sheegay weriyayaasha in Biden uu booqan doono Tel Aviv, uuna isla maalintaas tegi doono Amman, Jordan, halkaasi oo uu kula kulmi doono Boqor Cabdallah, madaxweynaha Masar Abdifatah el-Sisii iyo madaxweynaha Maamulka Falastiin Mahmoud Abbas.

Aqalka Cad ayaa sheegay in madaxweyne Biden uu xoojin doono in Xamas aysan u taagneyn xuquuqda dadka Falastiin u leeyihiin sharaf iyo aayo ka tashigooda, uuna sidoo kale ka hadli doono baahida bani’aadannimo ee Gaza.

Blinken ayaa sheegay in xal suurta-gal ah laga gaaray in gargaar bani’aadannimo la gaarsiiyo Falastiiniyiinta ku go’doonsan Marinka Gaza kadib kulan socday toddoba saac iyo bar, oo uu la yeeshay Ra’iisal Wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu.

“Maanta, ayada oo la eegayo codsigeena, Mareykanka iyo Israel waxay ku heshiiyeen in ay horumariyaan qorshe suurta-gelinaya in gargaarka bani’aadannimo ee ka imaanaya dalalka deeqaha bixiya iyo ururada caalamiga ah uu gaaro rayidka Gaza – iyo iyaga oo kaliya, oo ay ku jirto suurta-galnimada abuurista goobo gacan ka gaysanaya in dadka rayidka ah laga ilaaliyo dhibaatada,” ayuu Blinken ku yiri hadal kooban oo uu siiyay weriyayaasha.

Waxa uu sheegay in ay muhiim tahay in gargaarka uu sida ugu dhaqsaha badan ku gaaro Gaza, balse waxa uu walaac ka muujiyay in Xamas ay isku dayaan in ay la wareegaan saadka ama ay ka hortagaan qaybintooda.

Israel ayaa 300,000 oo askari soo dhuubtay xadka Gaza, kuwaas oo u diyaar garoobaya duulaan dhulka ah, iyadoo wacad ku martay inay baabi’in doonto Xamas.

Boqolaal kun oo reer Gaza ah ayaa u hoggaansamay amarrada Israel ee ah in waqooyiga Gaza looga guuro qeybta koonfureed ee Marinka ka hor weerarka la filayo.