27 C
Mogadishu
Thursday, November 27, 2025
Wararka

Mareykanka oo wafdi culus u diray Puntland + Ujeedka

By Jamaal Maxamed
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Muqdisho (Caasimada Online) – Wafdi culus oo ka socda dowladda Mareykanka, isla markaana uu hoggaaminayo taliyaha hawlgalka Mareykanka ee AFRICOM ayaa maanta gaaray magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga ee Puntland, halkaas oo lagu soo dhaweeyay.

Madaxweyne ku xigeenka Puntland Ilyaas Cismaan Lugatoor oo haatan booqasho hawleed ku jooga Boosaaso ayaa maanta qaabilay wafdigan oo ay qeyb ka yihiin ku-xigeenka safiirka Maraykanka ee Soomaaliya Justin Davis , diblumaasiyiin iyo saraakiil kale.

Waxaa sidoo kale kulanka ka qeybgalay taliyaha guud ee ciidanka difaaca Puntland Gen. Aaden Cabdi Xaashi, wasiiru dowlaha madaxtooyada Mudane Cabdifataax Cabdinuur, agaasimaha ahna taliyaha ciidanka PMPF Gen. Cabdirabi Cabdisamed, La-taliyeyaasha madaxwehnaha ee arrimaha siyaasadda iyo amniga, Mudane Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad iyo Mudane Maxamed Warsame Seefta Banaanka.

Labada dhinac ayaa ka wada-hadlay xoojinta iskaashiga la dagaallanka argagixisada ee gobolka, gaar ahaan dhammaystirka hawlgalka Argagixisada Daacish, si looga sifeynayo buuraha Calmiskaad.

Sidoo kale waxaa laga wada-hadlay wada-shaqeynta labada dhinac iyo sidii loo adkeyn iskaashiga, si loo dardargeliyo dagaalka ka socda Puntland-Soomaaliya.

Taliyaha hawlgalka Mareykanka ee AFRICOM oo kulanka hadlay ayaa ku boggaadiyay Puntland ka go’naanshaha iyo adkeysiga dagaalka la doonayo in lagu ciribtiro argagixisada.

Dhankeeda Puntland ayaa si weyn uga mahadcelisay dowladda Maraykanka iyo taliska AFRICOM taageerada joogtada ah iyo doorkooda hawlgalka, maadaama ay qayb ka yihiin dagaalka.

Mareykanka ayaa todobaadyadii u dambeeyay xoogga saaray arrimaha Puntland, gaar ahaan howlgallada ka socdda Calmiskaad, isaga oo duqeymo culus ka fuliyay halkaasi.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Waa kuma ninka fuliyey weerarkii shalay ka dhacay meel u dhow Aqalka Cad?
QORAALKA XIGA
Soomaaliya oo markii ugu horreysay safiir u magacowday dalka…
Jamaal Maxamedhttp://caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved