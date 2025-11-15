Masar oo shaaca ka qaaday qorshe xasaasi ah oo ay ka damacsan tahay Soomaaliya

Qaahira (Caasimada Online) – Masar ayaa qaadanaysa istaraatiijiyad cusub oo dhiirran oo ku wajahan Geeska Afrika, sida uu wasiirkeeda arrimaha dibadda ku shaaciyay qoraal ra’yi (Op-Ed) oo rasmi ah.
Wasiirka Arrimaha Dibadda, Badr Abdelatty, ayaa maqaalka oo English ah oo lagu daabacay warbaahinta Somalia Today, ku sheegay in Masar ay ku biiri doonto howlgalka cusub ee Midowga Afrika ee Soomaaliya, ayna ka shaqeyn doonto “inay hor istaagto dhaq-dhaqaaqyada gardarrada ah” ee ka imaanaya dhiggeeda gobolka.
Abdelatty wuxuu si toos ah siyaasaddan cusub ugu xiriiriyay “khataro kala duwan” oo ku wajahan amniga qaranka Masar. Wuxuu si gaar ah u xusay “hanjabaadda sharci darrada ah… ee qaawan” ee Itoobiya ee ku aaddan sidii ay u heli lahayd joogitaan ciidan badeed oo Badda Cas ah, sidoo kale weerarrada Xuutiyiinta ee maraakiibta iyo xiisadda sii murgaysa ee Suudaan.
Udub-dhexaadka istaraatiijiyaddan cusub waa go’aanka Masar ee ah inay ku biirto Howlgalka Midowga Afrika ee Taageerada iyo Xasillinta Soomaaliya (AUSSOM).
“In Masar ay si togan uga jawaabtay codsiga Muqdisho… [waxay ku lug leedahay] dirista shaqaale milatari iyo boolis ah iyo sidoo kale qayb ciidan cir,” ayuu qoray Abdelatty.
Wuxuu xusay in tani ay tahay ka qaybgalkii ugu horreeyay ee Masar ee howlgal nabad-taageerid ah oo uu hoggaamiyo Midowga Afrika. Tallaabadan ayaa muujinaysa dib-u-soo-noqosho la taaban karo oo ay Masar ku samaynayso gobolka, qiyaastii 30 sano kaddib markii ay ku biirtay howlgalkii Qaramada Midoobay ee Soomaaliya sagaashameeyadii.
Wasiirka arrimaha dibadda ayaa tallaabadan ku sifeeyay mid lagama maarmaan oo degdeg ah si loo ilaaliyo danaha asaasiga ah ee Masar, oo ay ku jiraan Badda Cas iyo webiga Niilka.
“Inaan daawadayaal iska ahaanno ama aan sii wadno diblomaasiyaddii caadiga ahayd hadda ma ahan raaxo aan awoodno,” ayuu qoray Abdelatty. “Hay’adaha Masar waxay ogyihiin inay qasab tahay inay tallaabo qaadaan… si loo soo celiyo isku-dheellitirnaan istaraatiiji ah.”
Marka laga soo tago qaybta cusub ee milatari ee loogu talagalay AUSSOM, Abdelatty wuxuu sidoo kale ballanqaaday inuu dib u xoojin doono taageerada dhaqaale, dhaqan, iyo farsamo ee Masar ay siiso Soomaaliya, Jabuuti, Ereteriya, iyo Kenya.
Wuxuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay farriin culus, isagoo soo xigtay sida uu Madaxweyne Abdel Fattah el-Sisi uga go’an tahay istaraatiijiyaddan cusub.
“Waxaan diyaar u nahay – anagoo kalsooni qabna – inaan ka qaadanno doorka udub-dhexaadka ah ee qaybtan adduunka ka mid ah.”