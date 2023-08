Masuuliyiin loo haysto musuq oo maanta kasoo muuqday maxkamadda + Magacyada

By Guuleed Muuse

Muqdisho (Caasimada Online) – Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta markii labaad u fariisatay dacwad ka dhan ah masuuliyiinta ka tirsanaa dowladda oo loo haysto xatooyo xoolo dadweyne.

Eedeysanayaasha maanta kasoo hor muuqday maxkamadda ayaa waxaa kamid ah Abuukar Maxamed Cali oo ah maamulahii xafiiska canshuuraha berrriga ee wasaaradda Maaliyadda ku leeedahay garoonka diyaaradaha Muqdisho, Maxamed Aadan Cabdullaahi oo ahaa maamulihii Bankiga Dhexe laanta garoonka diyaaradaha Muqdisho iyo Cabduqaadir Cabdi Socdaal, Qasnajigii Bankiga Dhexe qeybta dakhliga ajaanibta.

Xubnahaan oo kamid ahaa tobbaneeyo ay Xeer Ilaalinta kusoo eedeysay xatooyo xoolo dadweyne, ayada oo maanta maxkamadda kusoo bandhigtay cadeymo muujinaya eedeymaha loo haysto masuuliyiintaan.

Xeer Ilaaliye ku-xigeenka Faarax Cabdiraxmaan Jaamac ayaa maxkamadda maanta ka hor sheegay in xubnahaan ay ku kaceen ka been abuurka dukumtiyada lacag qabashada ay sameeyeen, taasi oo cadeynteeda la wadaageen maxkamadda.

“Anaga oo soo gudbinay nuqulo kamid ah dukumtiyadii lagu helay baaritaanka, kuwaasi oo qeybtood been abuur ahaayeen, halka qeyb kamid ahaayeen ay saarnayeen shaanbado been abuur ah oo aan aheyn shaanbadii ay wasaaradda Maaliyadda ugu tala-gashay in loo adeegsado xafiiska canshuuraha barriga ah qeybta u adeegaysa ajaanibta.”

Sidoo kale waxa uu maxkamadda la wadaagay in masuuliyiintan ay sameeyeen lacag dhaqis, ayada oo akoonadooda laga helay lacag aad u badan, kadib baaris lagu sameeyay, taasi oo sii adkeynaysa kiiska loo haysto xubnahaan.

“Eedeysanayaasha waxay ku eedeysan yihiin oo kale xeerka ka hortaga lacag dhaqista iyo maal-gelinta aragagixisada, waxay saraakiishan sameeyeen lacag dhaqis oo cadeymahooda maxkamadda la wadaagi doono,” ayuu yiri Xeer Ilaaliye ku-xigeenka.

Waxa uu intaas sii raaciyay “Waxaa maxkamadda la wadaageyna dukumtiyo iskugu jira Visa kordhin iyo bixin ruqsad aqoonsi shaqo, tusaale ahaan Fiisaha waxa la bixiyay 8-da bishii afaraad, lacag qabashadiisana la qabtay 15-kii bishii afaraad, waa wax la yaab leh qof adeeg dowlad ka doonaya oo adeegii loo hormariyo, lacagtii la dhaho iska bixi deyn waqti dambe.”

Maxkamadeynta raggan ayaa weli sii socota, waxaana la filayaa in kama dambeyn ay go’aan rasmi ah soo saarto Maxkamadda Gobolka oo qaadeysa dacwaddan xasaasiga ah.

Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa haatan ku guda jirto dagaal ka dhan ah musuq-maasuqa, kaasi oo loo soo xiray mas’uuliyiin dhowr ah, halka kuwa kalena ay ka baxsadeen dalka.