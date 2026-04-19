Maxaa kasoo baxay shirkii deg-degga ee Golaha Wasiirada HirShabelle? + Sawirro

Jowhar (Caasimada Online) – Golaha Wasiirada Dowlad-goboleedka HirShabelle ayaa maanta yeeshay shir deg-deg ah oo uu guddoomiyey Madaxweyne Cali Cabdullaahi Xuseen (Cali Guudlaawe), kaas oo diiradda lagu saaray arrimaha doorashooyinka dalka.
Shirka oo ahaa mid xasaasi ah ayaa waxaa ugu horreyn lagu dhaariyey Wasiirka Wasaaradda Qorsheynta Ismaaciil Xasan Nuur iyo Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Arrimaha Guddaha Axmed Bariise Xeydar.
Intaas kadib, golaha ayaa waxbixinno ka dhageystay Wasaaraddaha Arrimaha Guddaha, Amniga, Gargaarka, Beeraha, Diinta, Isgaarsiinta kuwaas oo faahfaahiyey arrimihii ugu dambeeyay.
Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Masiibooyinka ayaa Golaha Wasiirrada Dowladda Hirshabeelle la wadaagtay digniin ku aadan roob iyo fatahaad.
Madaxweynaha Hirshabeelle oo kulanka ka hadlay ayaa faray Golihiisa Wasiirrada in loo diyaar-garoobo abaabul xooggan iyo doorasho qof iyo cod, taas oo caddeyneysa in HirShabelle ay diyaar u tahay fulinta qorshaha Villa Soomaaliya.
“Doorasho waa qof iyo cod, xisbigana waa JSP.” Madaxweynaha Dowladda Hirshabeelle ayaa Golaha Wasiirrada ka hor yiri.
Ugu dambeyn Madaxweyne Cali Guudlaawe ayaa ugu baaqay shacabka inay wacdaro ka dhigaan hannaanka doorasho ee dalka uu galay, ayna garab siiyaan laamaha amniga, si loo xaqiijiyo nabad-gelyo guud ee deegaannada HirShabelle.
Soomaaliya ayaa haatan ku jirto marxalad xasaasi ah, waxaana doorashooyin galaya Koonfur Galbeed, Galmudug iyo HirShabelle, maadaama madaxda saddexdaan maamul uu ka dhamaaday muddo xileedka, kadibna waxaa ku xigi doono doorashooyinka heer federaal.