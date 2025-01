Maxay aheyd hadiyaddii Xamaas ay siisay haweenka Israa’iiliyiinta ee la sii daayay?

By Asad Cabdullahi Mataan

Gaza (Caasimada Online) – Axaddii, saddex haween Israa’iiliyiin ah oo Xamaas maxaabiis ahaan u haysatay ayaa lagu sii daayay qayb ka mid ah heshiiskii maxaabiis is-dhaafsiga, waxaana la siiyay wax u muuqday “boorsooyin hadiyad ah” oo ay siiyeen dagaalyahannada ururka Falastiiniyiinta.

Xamaas ayaa baahisay muuqaal muujinaya saddexda maxbuus oo kala ah – Doron Steinbrecher, Emily Damari iyo Romi Gonen – oo la siinayo boorsooyin warqado ka samaysan, kuwaas oo la sheegay inay ku jireen waxyaabo xusuus u ah waayihii ay maxaabiis ahaan ugu jireen Gaza.

Muuqaalka la baahiyay, haweenka ayaa lagu arkayaa iyagoo dhoollacaddeynaya oo la kaftamaya ragii hayay, kuwaas oo boorsooyinka loogu magac daray ‘hadiyadaha’ ka siinaya daaqadda gaari, iyagoo inta badan ka duwan shaashadda.

Boorsooyinka ayaa waxaa ku sawirnaa astaanta garabka hubeysan ee Xamaas ee Al-Qassam.

Maxaabiista oo weli dhoollacaddeynaya, ayaa kor u haya boorsooyinka buniga ah ee la sheegay inay ku jireen “hadiyado iyo xusuus” lagu xusayo sii deyntooda.

Muuqaallada ayaa muujinaya in ugu yaraan hal shay oo boorsooyinka ku jiray uu ahaa shahaado gaar ah, oo mar kale ay ku sawiran tahay astaanta Al-Qassam, oo cinwaan looga dhigay ‘Heshiiska Sii-daynta’ oo ku qoran luuqadaha Cibraaniga iyo Carabiga labadaba, iyadoo warbaahinta Israa’iil ay sheegtay in dukumiintiga ay saxiixday Hay’adda Laanqayrta Cas xilligii maxaabiista la wareejinayay.

Warbaahinta Israa’iil ayaa sheegtay in boorsooyinka ay sidoo kale ku jireen sawirrada maxaabiista xilligii ay xabsiga ku jireen, khariidadda Marinka Gaza, iyo silsilado wata calanka Falastiin.

Maxaabiista Israa’iiliyiinta ah ayaa 471 maalmood ku qaatay maxaabiis ahaan gudaha Gaza, kaddib markii lagu qabtay weerarkii lama filaanka ahaa ee Xamaas 7-dii October 2023.

Warbaahinta Israa’iil ayaa “boorsooyinka hadiyadaha” ku tilmaantay fal dacaayad ah oo ay Xamaas soo agaasintay.

Hase yeeshee, qaar ka mid ah isticmaalayaasha baraha bulshada ayaa is barbar dhig ku sameeyay tilmaanta muujinaysa naxariista iyo guud ahaan muuqaalka caafimaad iyo farxadeed ee maxaabiista Israa’iiliyiinta, iyo xaaladda maxaabiista Falastiiniyiinta ah ee ay sii deysay Israa’iil, kuwaas oo in badan oo ka mid ah ay ka muuqdeen calaamado muujinaya dayacaad iyo suurtagalnimada in si xun loola dhaqmay xabsiyada Israa’iil.

Mas’uuliyiinta Israa’iil ayaa sidoo kale weerarro ku qaaday guryaha qoysaska dhowr maxbuus oo Falastiiniyiin ah oo la sii daayay, iyagoo ka hortagayay in la sameeyo wax dabaaldeg ah.

Ku dhowaad 300 Falastiiniyiin ah ayaa lagu sii daayay heshiiskii maxaabiis is-dhaafsiga, iyadoo intooda badan lagu hayay xabsiyada Israa’iil iyadoo aan wax maxkamad ah la soo taagin ama xitaa wax dacwad ah aan loo soo jeedin.